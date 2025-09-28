Harri Koskela 60 vuotta – Vauhdilla Kriteriumin voittoon

”Meillä ei kotona ollut koskaan hevosia. Ravirata oli lapsuudenkodistani kahden kilometrin päässä, ja siellähän sitä tuli pyörittyä. Lisäksi naapureissa oli paljon hevosia. Siellä oli Tuomikosket, Rantalat ja Lauri Kokkokin oli siinä ihan vieressä. Sitä kautta kiinnostuin hevosista, kun niitä näki koko ajan”, Koskela muistelee.