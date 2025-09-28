Harri Koskela 60 vuotta – Vauhdilla Kriteriumin voittoon
Hevosenomistajana ja -kasvattajana tunnettu Harri Koskela täyttää sunnuntaina 28.9. 60 vuotta. Päivätyönään silmätautien erikoislääkärinä työskentelevä Koskela on varttunut Ylivieskassa Niemelänkylässä, mutta muuttanut pääkaupunkiseudulle jo 90-luvun lopussa.
”Meillä ei kotona ollut koskaan hevosia. Ravirata oli lapsuudenkodistani kahden kilometrin päässä, ja siellähän sitä tuli pyörittyä. Lisäksi naapureissa oli paljon hevosia. Siellä oli Tuomikosket, Rantalat ja Lauri Kokkokin oli siinä ihan vieressä. Sitä kautta kiinnostuin hevosista, kun niitä näki koko ajan”, Koskela muistelee.
Koskelalle on siunaantunut vuosien varrella useampia menestyshevosia. Arctic Hope oli täsmähankinta, jonka ostoa seuraavana päivänä Koskela pääsi kokemaan ikimuistoisen hetken.
”Perjantaina kävin ostamassa hevosen Korven Pekalta. Lauantaina se voitti Kriteriumin. Se oli aika erikoinen ja mukava tapaus. Lähtö oli hyvin jännittävä. Pekka ajoi keulasta koko lähdön, joten siinä mielessä voitto oli helppo, mutta oli siinä matkalla kaikenlaista yrittäjää. Se oli hieno voitto.”
Erityisen merkityksellinen on ollut myös Koskelan ensimmäinen oma hevonen Ulla Kemp. Aikansa Tammakriteriumin kakkonen on jättänyt jo 11 varsaa, joista viimeisimpien isä on Koskelan osaomistama Lewis Ale.
Syntymäpäiviään Koskela juhlii perhepiirissä.