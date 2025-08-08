Arto Salmi 60 vuotta: Kunkku nosti parrasvaloihin

”Appiukon kanssa kävin silloin ensimmäistä kertaa raveissa. Tuli myös vähän pelattua, ja pärjättiinkin jotenkin. Kierrettiin sitten seuraavat vuodet aktiivisesti Lapin alueen raveja. Vuonna 1989 hommattiin ensimmäinen hevonen Lapin Vileeni, joka ostettiin Kyyhkysen Joukolta. Ei se mikään tähti ollut, mutta sijoittui kuitenkin monesti neljän porukkaan.”