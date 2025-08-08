Arto Salmi 60 vuotta: Kunkku nosti parrasvaloihin
Ravikuningas Jokivarren Kunkun sekä viime vuoden Kriterium-sankarin Alarik Huikean taustalta löytyvä Arto Salmi täyttää perjantaina 8. elokuuta 60 vuotta.
Ylitornion maisemissa lähes koko elämänsä viettänyt lappilainen ottaa tulevat tasaluvut vastaan tyynen rauhallisesti.
”Kaikki vanhenee aikanaan, näin se menee”, Salmi hymähtää.
Kuivakankaan miehen hevosinnostus sai ensimmäisen kipinän Tornion Kuninkuusraveissa vuonna 1986.
”Appiukon kanssa kävin silloin ensimmäistä kertaa raveissa. Tuli myös vähän pelattua, ja pärjättiinkin jotenkin. Kierrettiin sitten seuraavat vuodet aktiivisesti Lapin alueen raveja. Vuonna 1989 hommattiin ensimmäinen hevonen Lapin Vileeni, joka ostettiin Kyyhkysen Joukolta. Ei se mikään tähti ollut, mutta sijoittui kuitenkin monesti neljän porukkaan.”
Isoihin otsikoihin Salmi pääsi parikymmentä vuotta myöhemmin muun muassa ravikuninkaan seppeleen Joensuussa 2015 saavuttaneen Jokivarren Kunkun kanssa.
”2007 Kouvolan Kuninkuusravien yhteydessä ostin Kunkun, kun se oli vasta emänsä vatsassa. Olihan se ilman muuta elämäni hevonen, ja oriin kanssa päästiin valtakunnan tasolle. Kuninkuudesta meni sitten kuusi vuotta, kunnes ostin Alarik Huikean vuotikkaana. Halusin kunkkulaisen varsan, ja Ojanperän Antin avulla löytyi sitten tällainen.”
Salmi on kiertänyt työurallaan konekorjaushommissa ympäri maailman ja suuntaa kaukomaille myös merkkipäivän aikoihin.
”Merkkipäivää juhlitaan ulkomaan reissun yhteydessä”, Salmi päättää.