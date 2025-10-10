Jukka Huuskola 60 vuotta – Lippu salkoon juhlapäivänä
”En ole kova lukemaan kirjoja, mutta vietetään juhlapäivää tallilla ja laitetaan lippu salkoon”, Jukka Huuskola nauraa.
Luhanka ja sukunimi Huuskola ovat olleet varsinkin tänä vuonna kerta toisensa jälkeen isoissa otsikoissa, sillä Jukan lapset Heta Huuskola ja Niko Huuskola ovat menestyneet loistavasti raviurheilun parissa.
”Kovaa lentoa on ollut, ja yritetään pysyä perässä. Heistä välittyy nuoruuden into. Välillä hirvittää, mutta nuorena sitä tietysti jaksaa eri tavalla. Meikäläisellä pitkät ajomatkat alkavat tässä iässä jo painamaan.”
Isä-Huuskola saattaa päästä sanomaan viimeisen sanan, sillä oma kasvatti Loistovire on aloittanut uransa hienosti. Tuorein meriitti on Loistovireen kakkossija 29,1-vauhtisella 700 metrin kirillä pahan alkulaukan jälkeen Vermosta.
”Käytettiin maalaispoikaa siellä, mutta sillä oli hirveä hätä alussa. Loistovire on hyvä aihio, jos kaikki palaset loksahtavat vain kohdalleen. Rutiinia puuttuu, mutta sitä tulee kaiken aikaa lisää.”
Huuskolalla on rutiinia lajista kuuden vuosikymmenen verran, ja lisää tulee joka päivä.
”Ceisariina on tiineenä Fransista, ja Big Firestar aloitti voitolla Tampereelta. Ravikärpänen on pistänyt siihen malliin, että varmasti tässä lajin parissa vielä jatketaan. Tehdään siinä sivussa vähän kaivinkone- ja kalliomurskehommia.”