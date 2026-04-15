Mika Lintilä 60 vuotta: ”Tämä aika vaatii yhtenäisyyttä”

Mika Lintilä rauhoittelee hevosalan toimijoita ja peräänkuuluttaa moninaista yhteistyötä.

”En koskaan ymmärrä keskustelua amatöörit vastaan ammattilaiset. Kaikkia tarvitaan ja kaikkia tulee arvostaa. Alan tulee arvostaa itseään. Ellei sitä tapahdu, kuka sitten arvostaa? Jos joku kuvittelee, että jostain tulee pikavoittoja, että myydään jollekin peliyhtiölle luvat, että vain te saatte pelata meidän radalle, pitää aina muistaa, että Hipposhan voi aina tuhota ne luvat.”

Uuden hevosasetuksen voimaantulo on joissakin kotitalouksissa aiheuttanut sen, että ainoasta hevosesta on luovuttu. Asetus on kentällä koettu byrokratian lisääntymisenä taloudellisesti hankalana aikana.

”Katselen aika synkin silmin rajoitteita, jotka tulevat alalle kun tiedämme, että mistään ei ole tulossa tukkoa rahaa. Enemmän pitäisi pyrkiä luomaan esimerkiksi edellytyksiä, että ratojen omaa toimintaa palkittaisiin. Nyt pitäisi täikammalla käydä läpi kaikki ne asiat, jotka ovat tällä hetkellä esteenä sille, että ratojen omaehtoinen varainhankinta ei vaikuttaisi tukimäärään. Olen useamman kerran käynyt keskustelua valtioneuvoston puolelle siitä, että tämä pitää käydä läpi”, Lintilä sanoo.

Vaikeimmaksi hetkekseen Hippoksen puheenjohtajana hän nimeää sen, kun 12 vuotta toimitusjohtajana työskennellyt Pekka Soini piti irtisanoa tehtävästään vuonna 2015.

”Se miten se hallituksessa tapahtui, siitä jäi haavaa mulle. Pekka oli hyvä toimitusjohtaja, mutta totta kai, jos linja on kova, niin kaikki eivät aina tykkää. Pekan kanssa ollaan hyviä kavereita ja edelleen melkein päivittäin yhteyksissä.”

Kansanedustajana Lintilä on vaikuttanut vuodesta 1999. Valtioneuvostossa hän on itse toiminut yli kuusi vuotta ensin työ- ja elinkeinoministeriössä sekä sittemmin valtiovarainministeriössä. Hän miettii, miten valtakunnan politiikka eroaa ravipolitiikasta.

”Ehkä se eroaa siinä, että täällä edustajien kesken keskustellessa ravipolitiikka on aika yksimielistä. Kentällä löytyy erilaisia näkökulmia riippuen siitä, missä ollaan. Siis sympatiat on vahvat, mutta sehän ei riitä. Tarvittaisiin rahaa kassaan”, Lintilä sanoo. ”Se on vielä sanottava, että en ole koskaan halunnut sotkea puoluepolitiikkaa ja hevospolitiikkaa. Ne ovat kaksi eri asiaa. Ei pidä mennä hyvää lajia pilaamaan puoluepolitiikalla.”

Lintilä tunnistaa, että tällä hetkellä keskustelu hevosalalla on rahavetoista.

”Se on ymmärrettävää. Alalta leipänsä saavien pitää saada se leipä, mutta raha ei voi olla ainoa määrittävä tekijä. Ala kantaa itse johonkin asti. Siinä kohtaa, missä ala ei enää itsessään kanna, siinä rahan pitää kantaa kuilun yli. Vähän aikaa syödään hapankaalia, mutta sitten leivän päälle tulee makkaraakin eikä pelkästään hevosista.”

Entä olisiko europarlamenttiin pyrkivä Lintilä käytettävissä, jos Hippoksen puheenjohtajaksi vielä kysyttäisiin?

”Never say never, mistä sitä koskaan tietää. Olen mä sen verran hullu, kun tätä olen 50 vuotta jollain tavalla harrastanut.”