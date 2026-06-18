Tuomas Vasala 50 vuotta – Mikkelin maalisuora hohtaa
Kaksi vuotta sitten Tuomas Vasalan valmentama ja osaomistama Scorzone kiri Maria Kurttila selässään montén Suomen mestariksi Mikkelissä.
Voittajakerroin 60,40 kuvastaa hyvin Hailuodolta Mikkeliin tehdyn lomareissun yllätyskäännettä.
”Se oli kiva reissu. Toivottavasti päästään tänä vuonna yrittämään uudestaan, mutta hevosen vire sen lopulta määrää”, Vasala aloittaa.
Ruunan lento montéssa on jatkunut Maiju Leppäjärven ohjastuksessa. Samalla hevonen on näyttänyt, ettei Suomen mestaruus ollut sattumaa. Oulun SM-karsinnan voitto tiesi Scorzonelle finaalipaikkaa myös tälle vuodelle.
”Vanha pappa on hyvällä juoksulla paras, ja sille on tarkoituksella annettu nättejä reissuja. Tarvittaessa hevosella on pystynyt ajamaan rohkeamminkin. Ollaan kaikki oltu tyytyväisiä hevosen ja Maijun yhteistyöhön.”
Scorzone on muuttanut vuoden 2024 mestaruuden jälkeen Hailuodolta mantereelle oululaisen Antti Harjun talliin. Vasala käy ajamassa ruunaa pari kertaa viikossa. Ulla Kokolla on ollut myös tärkeä rooli hevosen hyvinvoinnin ylläpitämisessä.
”Scorzonea on yritetty passata ja hyysätä parhaan kykymme mukaan. Hevosella alkaa olla jo sen verran ikää, että tässä pitää kohta alkaa miettimään uutta hevosta, jos meinaa lajia vielä harrastaa.”
Syntymäpäiväjuhlia Vasala suunnittelee viettävänsä kaveriporukalla.
”Kotosalla varmaankin matalalla profiililla ja ilman mitään paniikkia”, Vasala nauraa.