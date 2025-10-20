Mikko Liikkanen 80 vuotta: Villinmiehen tuplavoittaja
Pitkän linjan raviurheilumenestyjä Mikko Liikkanen täyttää 20.10. Kouvolan Liikkalassa 80 vuotta.
Työuransa Huberin ja YIT:n prosessiputkituspuolen työnjohtajana tehnyt Liikkanen osti ensimmäisen hevosensa vuonna 1975, mutta sukulaisten mukana laji oli tuttu lapsuudesta lähtien.
H.P. Likka oli hevonen, jolla Liikkanen piirsi nimensä raviurheilun historiaan. Vuonna 1976 syntyneen ikäluokan ykköstamma oli nelivuotiaana Kriteriumin neljäs ja lähtölaukan jälkeen Satakunta-ajon kakkonen.
Seuraavana vuonna vahinko korjaantui komeasti. Kaikkien aikojen ensimmäinen Villinmiehen Tammakilpailu ajettiin tuolloin ja suomenhevosten puolella H.P. Likka ja Liikkanen johtivat alusta loppuun.
Tamma voitti 23 kertaa ja nousi kuningatarkilpailutasolle saakka, mutta silti sen menestyksistä Liikkaselle mieleenpainuneempia on Teivosta tullut kakkonen.
”Johannes Frömming Rennen oli hieno ajajakilpailu”, Liikkanen sanoo. ”Oli ulkomaalaisia Jim Frickia, Preben Kjärsgaardia ja Likkaa ajoi Ulf Thoresen. Ei sellaista kilpailua enää tänä päivänä saataisi aikaan.”
Villinmiehen Tammakilpailussa vuonna 2023 ympyrä sulkeutui. Liikkasen Talli Raviriihen kasvatti Marier Mili otti tyylikkään ykkösen. ”Se oli viimeinen oma kasvatti ja myin sen vuotiaana. Samalla tyhjeni talli kokonaan, ikä ja terveys tuli vastaan.”
Hänellä on ollut matkan varrella useampia menestyshevosia, H.P. Likan jälkeläisistä Vonkamies oli muun muassa Suur-Hollolan nelonen ja Black Idolin hän ajoi kriteriumkolmoseksi.
”Jotenkin raviurheilu oli parempaa ennen kuin nykyään, yleinen arvostus sitä kohtaan oli suurempaa.”