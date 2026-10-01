Mikko Väisänen 70 vuotta – Vieremän vierivä kivi ei sammaloidu
”Sukulaisia ja ystäviä oli 80 paikalla. Paljon oli hevosihmisiä, mutta myös sellaisia, jotka eivät ole hevosten kanssa missään tekemisissä. Oli mukavat juhlat”, Mikko Väisänen kertoo.
Mikko Väisänen oli kymmenen vanha, kun Vieremän idyllistä ravirataa rakennettiin.
”Isä Pekka (Väisänen) kulki rakentamassa Vieremän ravirataa. Sen jälkeen työhevosten rinnalle tuli naapurista Jussi Huttuselta kauppojen myötä vuonna 1974 ensimmäinen ravihevonen Nelitär. Se oli periyttäjätamma, ja siitä suku lähti paisumaan. Saman sukulinjan kanssa on pääasiassa touhuttu. Ilman sitä kasvatushomma olisi tyssännyt ainakin paljon pienemmäksi”, Väisänen pohtii.
Nelittären ja Hilun yhdistelmästä syntyi Hillotar, Mikko Väisäsen ensimmäinen oma hevonen. Varsan kutsumanimeksi tuli Hissu, koska se ei laitumella ollessaan pysynyt juuri ollenkaan paikallaan, vaan kipitteli pienin varsan askelin jatkuvasti ympäriinsä, siis hissutteli.
Sittemmin hissulaiset ovat olleet vahvasti esillä suomalaisessa raviurheilussa. Hillottaren ensimmäinen varsa oli Rentukas, joka jätti Väisäsen perheelle peräti 13 jälkeläistä ja niistä 10 rikkoi tähtirajan. Nyt viisi suomenhevostammaa on kantavana, sekä Piccolo Cocktailin emä Cocktail Princess.
”Viisi–kuusi ajohevosta ja traktorihommat pitävät virkeänä. Niinhän sitä sanotaan, ettei vierivä kivi ei sammaloidu.”