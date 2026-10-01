Mikko Väisänen 70 vuotta – Vieremän vierivä kivi ei sammaloidu

”Isä Pekka (Väisänen) kulki rakentamassa Vieremän ravirataa. Sen jälkeen työhevosten rinnalle tuli naapurista Jussi Huttuselta kauppojen myötä vuonna 1974 ensimmäinen ravihevonen Nelitär. Se oli periyttäjätamma, ja siitä suku lähti paisumaan. Saman sukulinjan kanssa on pääasiassa touhuttu. Ilman sitä kasvatushomma olisi tyssännyt ainakin paljon pienemmäksi”, Väisänen pohtii.