Minna Hakala 50 vuotta – Hieno hevonen kiinnostaa aina

Liedon kaupungineläinlääkärinä Kemiönsaaressa toimiva Minna Hakala täyttää 21. lokakuuta 50 vuotta.

"Kunnaneläinlääkäri oli nuorena tyttönä unelma-ammattini, ja sellaiseksi valmistuin", Hakala nauraa.

"Kaikki eläinlajit ovat kiinnostaneet, enkä ole erityisesti hinkunut hevospuolelle. Hieno hevonen kiinnostaa aina, ja erityisesti kasvatustyö on mielenkiintoista puuhaa. Sitä voisi tehdä enemmänkin, mutta varsoja on ravi- ja ratsupuolella vaikea saada myytyä. Gimma on kantavana Carusta, joten sen varsan pitäisi suvullisesti riittää."

Ammattinsa puolesta Hakala on päässyt tekemään töitä monenlaisten eläimien kanssa. Työympäristö muuttuu kaiken aikaa.

"Eläinlääkärin työssä on hyödynnetty viime vuosina merkittävästi enemmän tietotekniikkaa, hyvässä ja pahassa. On ollut jännä huomata, miten tietyt ongelmat tulevat ja menevät. Hevosten osalta esimerkiksi kaviokuume ja hevosten ylipaino on yleistynyt. Puhkureita on nykyään paljon vähemmän."

Minna Hakalan hevosista Gimman lisäksi Vennelmon Ilo pääsi tänä syksynä Toto75-voiton makuun.

"Harrastajana en ole pelkästään ratsu- tai raviharrastaja. Olisi kiva kokeilla valjakkoajoa ja paljon muutakin. Ehkä muutamat kärryt ja pari satulaa riittää", Hakala nauraa.