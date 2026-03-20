Minna Kangas 50 vuotta – hienoja hetkiä hevosten kanssa

Minna Kangas työskenteli vuosina 2003–2007 lähes neljä vuotta Timo Nurmoksella, ja passihevosiin kuului mm. Air Force. Suomeen palattuaan Kangas voitti valmentajana Elegance Kempin kanssa Tammavaltikan vuonna 2010. Se oli kakkonen samalla ajalla voittajan kanssa vuosina 2009 ja 2011.

"Nurmoksen vinkistä Terhi Niemi ja Jyri Ylänne luottivat Elegance Kempin valmennukseeni, ja siitä alkoi luja yhteistyö. Iso kiitos heille", Kangas herkistyy.

Kesällä 2013 Astrid Wibb kulki Mikkelissä kymppiä. 2020-luvulla Kankaan nimi katosi lähtölistoilta.

"Alkoi elämä vol2", Kangas nauraa. "Vähän väsähdin hevosten ikuisiin ongelmiin. Opiskelin merkonomiksi, ja Aino-tytär syntyi vuonna 2023. En olisi ikinä uskonut, että elän joskus elämää, johon hevoset eivät kuulu. Se on ihan fine, vaikka kaipaan varsinkin kesän lähestyessä hevosta itsessään paljon. Yhteyden ja luottamuksen saaminen hevoseen on kaikista parasta."

Kangas tunsi itsensä sen verran hyvin, että hän luopui myös omasta varsasta.

"Suhtaudun niin intohimoisesti hevosiin, että jatkaminen uudessa elämäntilanteessa olisi tuonut enemmän stressiä kuin mielihyvää. Silloin sitä heräsi aamuyöllä miettimään, mitä jalkaa jokin hevonen ontuu. Voihan sitä tulla toisiin ajatuksiin, kun helpon elämän viehätys alkaa kyllästyttämään."

Astrid Wibbin jälkeläisistä Kurri Jari Boko on noussut Suomen avoimelle tasolle. Kangas seuraa sitä, tuttavien hevosia ja isoja lähtöjä varsinkin Ruotsin puolelta.