Mira Lehto 50 vuotta – "Kun hevoset vei, ne vei kyllä sitten ihan kokonaan"

Maanantaina 18.5. täyttää Hämeenkoskella 50 vuotta ravivalmentaja Mira Lehto. Hevosista hän innostui jo lapsena, mutta kiinnostus raviurheiluun syttyi hieman vahingossa. Lehdon ensimmäinen oma hevonen oli vanha ravuri, ja koska se oli tamma, se astutettiin. Varsasta ei tullut menestyksekästä kilpuria, mutta se tutustutti Lehdon ravimaailmaan – ja Jarmo Saarelaan.

”Jampan kautta tutustuin enemmän ravihevosiin. Olen siis tällainen itseoppinut ja Jamppa on opettanut loput”, Lehto nauraa.

Saarela ja Lehto ovat pitäneet yhtä 22 vuotta. Parikymmentä vuotta sitten he ostivat oman hevostilan Hämeenkoskelta. Samoihin aikoihin Saarela alkoi panostaa enemmän ohjastamiseen ja tallin hevoset jäivät ikään kuin perintönä Lehdolle.

”Niistä ajoista on parhaat muistot, kun pohjoisesta tuli tänne aika hyviäkin hevosia kilpailemaan. Esimerkiksi Rocket Of North ja Giant Of North, mutta paras oli Joker Brick, joka voitti muun muassa Talvimaljan. Se on ollut sellainen ’elämäni hevonen’.”

Tällä hetkellä Lehdolla on valmennuksessa viisi hevosta.

”Määrä vaihtelee paljon, mutta toivoisin paria lisää, niin saisi jatkumoa”, Lehto sanoo.

”Meillä on ihan mahtavat ajopaikat ja mäkiset maastot. Tilalla on pehmyt suora hiittisuorana ja 300 metrin pikasuora, missä viimeistellään starttiin. Metsäteillä saa kilometrejä hevoselle niin paljon kuin hevonen vaan jaksaa mennä.”

Tulevaisuudesta Lehto toivoo vain saavansa tehdä rakastamaansa työtä jatkossakin.

”On ollut hyviä ja huonoja hetkiä ja niinhän se tulee menemäänkin, mutta tätä haluan tehdä. Olen kouluttautunut ravintola-alalle ja tein niitäkin hommia nuorempana, mutta kun hevoset vei, ne vei kyllä sitten ihan kokonaan.”