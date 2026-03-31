Mirva Janatuinen 50 vuotta – kesälavatanssikautta odottaen
Raviurheilua Janatuinen harrastaa kahden hevosen kanssa, Leipuritar ja Suvitähti.
”Nelivuotiaan Leipurittaren kanssa on toiveissa päästä yrittämään ikäluokkalähdöissä. Hevoset asuvat vuokratallipaikalla, ja se onkin elämäntilanteeseeni paras mahdollinen vaihtoehto”, Janatuinen kertoo.
Hevosista Janatuinen innostui jo pikkutyttönä, mutta raviurheilun pariin hän päätyi vasta noin kymmenisen vuotta sitten.
”Olin ratsutyttö. Kouluratsastuksessa kilpailin aluetasolla ja raviurheiluun tutustuin vasta Vektorin Maineen kautta. Käytyäni korttikurssin ajattelin, että ajetaan nyt sitten yksi starttikin.”
Nyt ajettuja startteja Janatuisella on takanaan jo 419, joista 30 on päättynyt voittoon. Vektorin Maineen lisäksi hän on päässyt maistamaan menestystä erityisesti Tähtitien kanssa.
”Vektorin Maine on edelleen kovin rakas hevonen. Se taipui aivan kaikkeen. Käytiin kiesikyydittämässä mummoja vanhainkodilla, mainostamassa Kuninkuusraveja torilla, ja lisäksi hevonen pärjäsi radoilla. Toista samanlaista ei taida tulla.”
Päiväkodissa yöhoitajana työskentelevä Janatuinen toivoo hevosten pysyvän hänelle jatkossakin rakkaana harrastuksena.
”Työ soveltuu hyvin tähän harrastukseen. Lisäksi harrastan lavatansseissa käymistä, ja odotankin kesälavakautta kovasti. Hiihto, juokseminen ja neulonta ovat myös mieluisaa puuhaa.”
Merkkipäiväänsä Janatuinen juhlistaa lähipiirissään.