Muhokselta maailman nähnyt Harri Vimpari 50 vuotta: "Aina kun pärjään, se on yllätys"
Harri Vimpari ei ole lähtenyt Oulun kupeesta Muhokselta mihinkään, vaikka hevoshenkisessä kunnassa moni onkin vaihtanut maisemaa tai pistänyt pillit pussiin. Myös isoveli Ari Vimpari on hiljentänyt hevostoimintaansa, joten Vimpareista juuri Harri on raviurheilun parissa aktiivisin.
”Aikoinaan isällä ja äidillä oli sikala, mutta sitten vaihdettiin eläimet hevosiin”, Vimpari aloittaa. ”Olen aina ajanut mielelläni kilpaa, mutta lähinnä Paula (Ruonala) on pitänyt minut touhussa mukana. Pääelanto tulee kengityksestä. Siinä hommassa ei onneksi ainakaan vielä ole huomannut hevosmäärän vähentymistä.”
Vimparilla on valmennuksessaan yksi hevonen, nelivuotiaaksi kääntynyt Landen Paukun poika Lemmy. Susanna Backin kasvatin emä on Maippiina, jonka paras jälkeläinen James ylsi ikäluokassaan ihan kuumimman kärjen tuntumaan.
”Vastamäkeä on ollut, ja syksyllä käytiin operaatiossa. Nyt tilanne on paljon parempi. Kauden aloitus menee kesäkeleille, mutta olisi joka tapauksessa mukava päästä oman hevosen kanssa raveihin. Lapin kesäraveja voidaan kiertää, mutta myöhemmin olisi tarkoitus päästä isompiin kisoihin”, Vimpari pohtii.
Koirat ja metsästys tuovat viisikymppiselle Vimparille mielenrauhaa. Raveissa menestys puolestaan nostaa fiilikset kattoon.
”Aina kun pärjään, se on yllätys. Ja maalilinjan ylittäminen ensimmäisenä tuo edelleen mahtavan tunteen. Ei niitä hetkiä liian usein ole tullut, että pääsisi kyllästyttämään”, Vimpari nauraa.