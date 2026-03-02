Muhokselta maailman nähnyt Harri Vimpari 50 vuotta: "Aina kun pärjään, se on yllätys"

”Vastamäkeä on ollut, ja syksyllä käytiin operaatiossa. Nyt tilanne on paljon parempi. Kauden aloitus menee kesäkeleille, mutta olisi joka tapauksessa mukava päästä oman hevosen kanssa raveihin. Lapin kesäraveja voidaan kiertää, mutta myöhemmin olisi tarkoitus päästä isompiin kisoihin”, Vimpari pohtii.