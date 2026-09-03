Nora Järvinen 60 vuotta – raviratsastuksen puolestapuhuja

”Monté on erittäin lähellä sydäntäni. Vuonna 1999, kun ajettiin ensimmäinen suomenhevosten Suomen mestaruus, niin laji oli vielä lapsenkengissä. Osaan olla aika kärkäs ja suulaskin, ja vuosien varrella olen pyrkinyt aktiivisesti tekemään oman osuuteni lajin kehittämisen suhteen. Sain vuonna 2007 Kouvolan Kuninkuusraveissa Suomen Hippoksen ja SMO:n toimesta Suomenhevonen 100 vuotta -patsaan suomenhevosmontén eteen tehdystä työstä. Se oli erittäin hieno asia, ja lämmin muisto vuosien takaa. Nostan hattua myös nykyiselle Monté-ohjastajien hallitukselle, he tekevät hyvää työtä montén saralla rakkaudesta lajiin.”