Nora Järvinen 60 vuotta – raviratsastuksen puolestapuhuja
Nora Järvinen on lähtöisin Naantalista, joten juuret ovat vahvasti Varsinais-Suomen maaperässä.
”Aloitin pikkulikkana ratsupuolelta. Voisi sanoa, että suorastaan asuin silloin ratsastustallilla, ja myöhemmin ravipuoli tuli mukaan kuvioihin. Nythän minulla on missiona ravi- ja ratsupuolen ihmisten yhdistäminen entisestään”, Järvinen taustoittaa.
Puolisonsa Erkki Jänkälän kanssa Ollilan kylässä vaikuttava Järvinen on toiminut muun muassa Suomen Monté-ohjastajat ry:n hallituksessa. Hänet tunnetaan erityisesti suomenhevosen suurena ystävänä.
”Monté on erittäin lähellä sydäntäni. Vuonna 1999, kun ajettiin ensimmäinen suomenhevosten Suomen mestaruus, niin laji oli vielä lapsenkengissä. Osaan olla aika kärkäs ja suulaskin, ja vuosien varrella olen pyrkinyt aktiivisesti tekemään oman osuuteni lajin kehittämisen suhteen. Sain vuonna 2007 Kouvolan Kuninkuusraveissa Suomen Hippoksen ja SMO:n toimesta Suomenhevonen 100 vuotta -patsaan suomenhevosmontén eteen tehdystä työstä. Se oli erittäin hieno asia, ja lämmin muisto vuosien takaa. Nostan hattua myös nykyiselle Monté-ohjastajien hallitukselle, he tekevät hyvää työtä montén saralla rakkaudesta lajiin.”
Pariskunnan kotipihasta ei löydy enää suomenhevosta, sillä lupaavia otteita esittänyt Imutella asustaa Kylämäen tallilla.
”Suurin osa kimppalaisista on ratsupuolen ihmisiä, mutta on siinä muutama lappilainen ravikarpaasikin mukana. Olen kimpanvetäjänä, ja meillä on aina oranssit kannustuspaidat sekä lätsät päässä.”