Oiva Pölönen 80 vuotta – hevoskaupat jääneet taa
Isänsä Onni Pölösen perinteitä jatkaneella Oivalla lehmäkaupat vaihtuivat hevosiin ja niissäkin lopuksi ratsupainotteiseksi.
Toki mies on vuosien varrella ravihevosiakin myynyt, ostanut, valmentanut ja kasvattanut. Valmennustilaston kauniiksi lopuksi tuli Vapassin ensistartin voitto, siitä ruuna on jatkanut matkaansa uusilla omistajilla valiojuoksijaksi ja T75-voittajaksi.
Kasvateista merkittävin on kuninkuusravitasolle kilpahevosena noussut Aatami, joka on muun muassa ravikuningas Villihotin isä ja ravikuningatar Saaga S:n emänisä.
Vuosikymmeniä jatkunut ”Pölösen Valinta” löi kuitenkin toista vuotta sitten ovensa säppiin.
”Ikävä ei ole”, Pölönen vakuuttaa. ”Jos olisi ikävä, niin kyllä minä vielä hevosen saisin ostettua, mutta mitään kaipuuta ei ole. Niitä on ollut ihan yllin kyllin.”
Oma kunto, hevoskaupan ja hevosenpidon muuttuminen sekä hevosen teurastamolle saamisen vaikeus – ”euroa ei enää uskaltanut kaikista hevosista tarjota” – saivat aikaan päätöksen, mutta kyllä hän edelleen alaa seuraa.
”Hevoslehti tulee ja sen luen. Nyt olen haaveillut, jos sellaisen vakituisen ravikanavan hankkisin. Sitä ei ole ollut.”
Nyt päivät menevät tupaa lämmittäessä ja pikkuhommia puuhaillessa.
”Tuttujakin poikkeaa ja valehdellaan kilpaa. Talli on ja sitä on kyselty vuokralle, mutta siihen en sotkeennu. Uudet hevosenpitäjät elävät eri maailmassa kuin minä.”
Merkkipäiväänsä Pölönen viettää juhlistamatta, arjen touhuissa.