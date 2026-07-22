"Kyllähän se ikä jo tuntuu", Ukkola luonnehtii. "Hevosmiehillä selkävaivat ovat yleisiä, niin minullakin, mutta niiden kanssa on pärjätty. Nyt tilanne on sikäli rauhoittunut, kun tämä ei ole enää kuin harrastushommaa, mutta ei hevosista ole irti päässyt."

Kuninkuusravirata Teivoon Ukkolan nimi yhdistyy erottamattomalla tavalla, sillä siellä hän voitti suomenhevosten Kriteriumin peräkkäisinä vuosina 1987–1988. Ensin voittovuorossa oli Holkki ennen Mani-Tähteä, jolla puolestaan Pentti Ukkola (ei läheistä sukua) ajoi toiseksi. Seuraavana vuonna ylivoimavoiton vei Ruuti-Ukko. Hovi-Neidin pojat Holkki ja Ruuti-Ukko olivat käytännössä Olli Ukkolan omaa kasvatusta ja omistamia, valmentamia sekä ohjastamia hevosia.

"Jälkeenpäin sellaista saavutusta arvostaa enemmän, että ei se ihan helppoa ole", Ukkola summaa.

Holkin ja Ruuti-Ukon myöhempää uraa varjostivat jalkavaivat, mutta varhaiskypsyys mahdollisti Kriterium-voitot.

"Ne olivat vilkkaita ja orimaisia hevosia, ehkä sen takia ne kehittyivät nopeasti."

Ikäluokkaklassikossa tullut menestys maistui makealta, sillä Ukkolan aiempi menestyshevonen, 33 kertaa voittanut Villaus oli menehtynyt ennen aikojaan paksusuolen kiertymään voitettuaan viimeiseksi jääneessä kilpailussaan Tähtisprintterin.

"Se oli tässä ensimmäinen kilpahevonen, ja vieläkin poismeno muistuu mieleen. 5 viimeistä lähtöään se voitti ihan ykkössarjoissa ja ennätykset tulivat sivutuotteena, ne eivät kerro sen todellisista lahjoista."

Isoimmillaan tilan hevostoiminta käsitti 30 hevosta. Tällä hetkellä Ukkolan valmennuksessa on 4-vuotias tamma Stanssi (Parvelan Retu).

"Se on samasta emästä kuin Soketti. Ei olla kiirehditty, mutta odotuksia on."

Muita Ukkolan hoidettavia ovat 9-vuotias siitostamma Karolina, jolla on orivarsa Tapsan Tahdista ja Matti Ahtiaisen 75-voittaja Unicon, jota Ukkola kuljettaa raveihin.

Kuninkuusraveihin Ukkola aikoo lähteä paikan päälle turistina.

"Teivoon on sunnuntaina tarkoitus mennä, kun Sippolan oriyhdistys tekee aina retken. Seuratoiminta on sellainen harrastus, ja olen ollut siinä sihteerinä pitkän aikaa."