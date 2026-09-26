Jarmo Ihamäki 60 vuotta – parhaat tarinat eivät unohdu
Puolisonsa Nina Ihamäen kanssa Punkalaitumella XO-kasvatteja pitkäjänteisesti kilpahevosiksi rakentanut Jarmo Ihamäki on päässyt kokemaan raviurheilun parissa monta ainutlaatuista hetkeä.
”Benelli XO:n emä Nagant XO pääsi edustamaan Suomea Italian Trevisossa järjestettyyn kolmevuotiaiden EM-lähtöön. Benelli XO ehti voittaa Breeders Course -lähdön Vermossa. Se olisi kolmevuotiaana päässyt Solvallan tammojen kolmevuotislähtöön, mutta koronaepidemian ja hevosten herpes-viruksen vuoksi laitettiin terveys etusijalle. Tammojen hienoja saavutuksia ei kuitenkaan kukaan voi viedä pois”, Ihamäki makustelee.
Jotain syntymäpäiväsankarin luonteesta ja elämänasenteesta kertoo suhtautuminen vastoinkäymisiin.
”Benelli XO on palannut viiden vuoden kurviongelmien jälkeen takaisin radoille. Kiropraktikko ja lihaskalvohieronta toivat avun varsana. Niihin palattiin takaisin, kun mietittiin keinoja, mitkä asiat ovat hevosta auttaneet. Se, onko tamma totossa vai ei totossa, ei ole niin tärkeää, vaan se, että Benelli XO pystyy nyt juoksemaan kurvit suorassa ja on vielä parantanut ennätyksiään. Kasvattajina ja harrastajina lähestymme lajia hieman eri näkökulmasta.”
Syntymäpäivää Ihamäki viettää hevosen rattailla, ja sen jälkeen hyvässä seurassa lähipiirin kanssa.
”Illan päätteeksi juhlistan syntymäpäivää ja otan lasillisen tai jopa kaksi XO-konjakkia”, Ihamäki päättää.