Jarmo Ihamäki 60 vuotta – parhaat tarinat eivät unohdu

”Benelli XO on palannut viiden vuoden kurviongelmien jälkeen takaisin radoille. Kiropraktikko ja lihaskalvohieronta toivat avun varsana. Niihin palattiin takaisin, kun mietittiin keinoja, mitkä asiat ovat hevosta auttaneet. Se, onko tamma totossa vai ei totossa, ei ole niin tärkeää, vaan se, että Benelli XO pystyy nyt juoksemaan kurvit suorassa ja on vielä parantanut ennätyksiään. Kasvattajina ja harrastajina lähestymme lajia hieman eri näkökulmasta.”