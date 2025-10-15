Pasi Peltonen 50 vuotta: Raviurheileva bussikuski

Hankasalmelainen Pasi Peltonen täyttää keskiviikkona 15. lokakuuta 50 vuotta. Viimeisinä vuosina Peltonen on tullut tunnetuksi jo yli 50 000 euroa ansainneen Varma-Konstin valmentajana.

”Sen pappa Varma-Tili on kuitenkin elämäni hevonen. Sitä jos ei olisi tullut, ei varmaan olisi seuraavaakaan hevosta tullut. ’Tili’ oli kuin ihmisen mieli ja oli meidän ensimmäinen kasvattimme”, Peltonen muistelee.

Peltosen treenilistoilla on neljä hevosta, mutta tallista löytyy peräti 13 nelijalkaista. Peltonen onkin yhdessä puolisonsa Anna-Mari Frimanin kanssa panostanut kasvattamiseen. Usein heidän hevosensa ovat omien oriiden jälkeläisiä.

”Minulla on pieni kilpailuvietti. Koskaan ei ole ollut sellaisia rahoja, että olisin päässyt autoilla ajamaan kilpaa. Hevosten avulla pääsee myös kilpailun makuun. Lisäksi niiden kanssa on todella mukavaa touhuta”, Peltonen kertoo.

Peltosen ohjastaessa hevosia raveissa on ajopuvussa olevista Onnibus-mainoksista helppo päätellä myös hänen leipätyönsä. Linja-autojen ratin takana Peltonen onkin istunut jo 26 vuoden ajan.

”Pääsääntöisesti ajan pitkää matkaa. Ennen linja-autoja ajoin rekkaa ulkomaanliikenteessä, kunnes löysin emäntäni. Hän vielä tuolloin opiskeli ja näimme vain yhtenä viikonloppuna, kun minä olin kolme viikkoa putkeen reissussa. Täytyi keksiä homma, jossa voi olla enemmän kotona."

Merkkipäiväänsä Peltonen ei suuremmin juhli.

”Nelikymppiset pidin isona, mutta muuten en ole synttäreitäni juhlinut täysi-ikäisyyden jälkeen. Ollaan ihan perheen kesken”, hän päättää.