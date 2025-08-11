Pasi Pörstin valmentama Karelin Avenger voitti Seppele-ajon vuonna 2023.
Pasi Pörstin valmentama Karelin Avenger voitti Seppele-ajon vuonna 2023. Kuva: Anu Leppänen
Merkkipäivä

Pasi Pörsti 50 vuotta – "Koen olevani paljon parempi nuorempien kuin vanhempien hevosten kanssa”

Karkkilalainen hevosharrastaja Pasi Pörsti täyttää maanantaina 11.8. 50 vuotta.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Pasi Pörsti

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi