Pasi Pörsti 50 vuotta – "Koen olevani paljon parempi nuorempien kuin vanhempien hevosten kanssa”

Päivätyönään poliisina työskentelevä Pörsti valmentaa tällä hetkellä kolmea hevosta. Näistä ainoana starttiin on ennättänyt Karelin Avenger, joka menestyi mainiosti 2- ja 3-vuotiaana. Se voitti 2-vuotiaana Solvallassakin, ja 3-vuotiskaudellaan ruuna voitti Seppele-ajon ja tienasi kauden aikana vajaat 23 000 euroa.Tällä hetkellä 5-vuotias Karelin Avenger kärsii mystisistä lihasvaivoista, jotka iskevät sen riesaksi kesäisin. Se palannee vasta syksyllä radoille.Lisäksi tallissa on jo koelähdön suorittanut 2-vuotias ori Bebeto Mania ja 1-vuotias tamma Cicciolina Mania.”Olen aina harrastanut hyvin halvoilla hevosilla. Nyt olemme kimpan kanssa saaneet vähän panostaa sukuihin. Mielenkiintoisia hevosia”, Pörsti kuvailee.Karelin Avengerin lisäksi hänen käsistään nuorena menestyi 2-vuotiaana sekä Hevosenomistajapokaalissa että Kasvattajakruunussa kolmanneksi sijoittunut Mystic Power.”Varsoja saa ajaa nousujohteisesti ja hiljaa. Ne kehittyvät minun systeemilläni hyvin. Koen olevani paljon parempi nuorempien kuin vanhempien hevosten kanssa”, Esa Vaahteraa eräänlaisena idolinaan pitävä Pörsti sanoo.Hevosharrastuksen ja päivätyön lisäksi miehen pitää kiireisenä maatilan työt, joita hän hoitaa vaimonsa ja kolmen lapsen kanssa. Hänen vanhin poikansa on jo muuttanut omilleen.”Vaimo on joutunut venymään. Hän on mahdollistanut tämän”, Pörsti kiittelee..Karelin Avenger ja Pasi Pörsti valloittivat Solvallan