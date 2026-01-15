Paula Lähteinen 50 vuotta – kasvattaminen elämän suolana

Pienimuotoista kasvatustoimintaa harrastavalla Paula Lähteisellä on miehensä Pekan kanssa tällä hetkellä kaksi orivarsaa ja yksi kantava tamma.

Ne ovat kaikki suomenhevosia, vaikka aiemmista kasvateista löytyy menestyshevosia, kuten Zoltan 11,8a ja Darth Vader 12,7a.

”Lämpöset tuli meille vähän vahingossa, olen luonnostani suomenhevosihminen”, Lähteinen luonnehtii. ”Eikä meidän rahat riitä lämminveristen tavoitteelliseen kasvattamiseen.”

Hänen mielestään suomenhevosorit voisivatkin tuplata varsamaksunsa, mutta samalla niiden kiintiöt saisi puolittaa.

”Orille riittäisi hyvin 50 tammaa. Jalostuspohja hajaantuisi laajemmalle ja suosituimpien orien varsoista voisi saada paremman hinnankin, kun niitä ei olisi niin hirveästi.”

Lähteinen kuvailee kasvattamista intohimolajiksi.

”Onneksi siitä ei ole kuitenkaan leipä kiinni. Kiva ja kallis harrastus, vie kaikki rahat, ajan ja ajatukset, ja tuo hirveästi sisältöä elämään. Elämän suola.”

Hän on itse valmentanut Veekerin 26,0a V65-voittajaksi ja Zoltanin muun muassa Tammer-ajon hopealle, mutta on viime vuodet terveysongelmien takia ollut harrastuksen siitä puolesta syrjässä.

”Nyt on sellainen olo, että voisi kohta kärryillekin kammeta, mutta juuri nyt ei ole hevosta.”

Hän on toiminut myös Mäntän raveja järjestävän Kuoreveden Hevosjalostusseuran puheenjohtajana, mutta väistyi juuri siitä tehtävästä. Itse asiaa hän ei kuitenkaan ole jättänyt.

”Joka ainoa menetetty harjoitusravirata on järkyttävä tappio raviharrastajille ja ilman harrastajia loppuu ammattilaisilta ja herroilta työt.”