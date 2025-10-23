Pekka J. Korhonen vastaanotti Vuoden 4-vuotiaan lämminverisen Next Directionin palkinnon Lahden Messuhallissa järjestetyssä Ravigaalassa 20.1.2018.
Pekka Korhonen 70 vuotta – Honorary Consul oli mieluinen

"Harmittaa kun vanhuus tulee”, torstaina 23. lokakuuta 70 vuotta täyttävä Pekka Korhonen naurahtaa.
Kuopion Räsälässä asustava hevosharrastaja tunnetaan nykyisellään mukavasti viime kuukausina menestyneestä Bienvenuesta, mutta suurempi yleisö muistanee hänet huippuravuri Next Directionin osaomistajana.

”On tässä lajissa kohta se parikymmentä vuotta tullut mukana oltua. Valmennettavia on ollut vasta kymmenen vuoden ajan, kun jouduin töitä tekemään aiemmin. Viitostupa-huoltoasemaa pidin Pöljällä ja Antero Ovaskaisen kanssa meillä on LVI-liike Nurmeksessa”, Pekka Korhonen kertoo.

Nyt Korhosen tallissa asustaa Bienvenuen lisäksi ellinsisulainen suomenhevosvarsa kasvamassa. Hevosista Korhonen kertoo olleensa kiinnostunut aina.

”Isä oli mahdottoman kova kiertämään raveja. Honorary Consul on edelleen suosikkihevosiani. Moni miettii, miksi minä sitä aina kehun, mutta se oli fiksu ja hyvä hevonen. Tuhannella ostin sen Timolta (Hulkkonen) ja 45 000 euroa juoksi rahaa. Suhdeluku kunnossa”, Korhonen veistelee.

Next Directionin juoksuista erityisesti vuoden 2019 Elitloppetista tullut viitossija on jäänyt voimakkaimmin Korhosen muistiin.

Merkkipäivää Korhonen juhlistaa ystävien kesken.

”Täytyy katsoa, lähdetäänkö Kuopion raveihin seuraamaan Bienvenuen juoksua vai pidetäänkö etästudio ja seurataan telkkarista.”

