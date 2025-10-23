Pekka Korhonen 70 vuotta – Honorary Consul oli mieluinen

”Isä oli mahdottoman kova kiertämään raveja. Honorary Consul on edelleen suosikkihevosiani. Moni miettii, miksi minä sitä aina kehun, mutta se oli fiksu ja hyvä hevonen. Tuhannella ostin sen Timolta (Hulkkonen) ja 45 000 euroa juoksi rahaa. Suhdeluku kunnossa”, Korhonen veistelee.