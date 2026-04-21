Pekka Lillbacka 60 vuotta – kansainvälisyys sydämen asia

Pekka Lillbacka on mies, joka ajattelee suuresti eikä tyydy pelkkään haaveiluun. Niinpä hänellä on tällä hetkellä oma ravirata, kansainvälinen suurkilpailu Nordic King ja Kuninkuusravit tulossa. Lisäksi Lillbacka omistaa ja on kasvattanut yhden kaikkien aikojen lahjakkaimmista suomenhevosista, Derby-voittaja Weikon.

”Olin ajatellut, että sellaista ei ikinä saavuta. Jo Lumi-Hessun Derbyn kakkossija oli tosi iso juttu, vaikkei se ollutkaan oma kasvatti. Tärkeä hevonen sekin oli, kun oli omassa tallissa”, Pekka Lillbacka muistuttaa.

Seuraavaa haavetta hevosrintamalla ei tarvitse pitkään miettiä.

”Jos joskus pääsisi osallistumaan Kuninkuusraveihin, niin olisihan se jämerää. Jo osallistuminen olisi tosi iso asia.”

Se haave saattaa toteutua Weikolla omissa Powerparkin Kuninkuusraveissa 2028, ellei aikaisemmin. Kuninkuusravien saaminen Härmään oli melkoinen työvoitto.

”Kolmannella hakukerralla tärppäsi. Olin jo sillä kantilla, että annan periksi, mutta hevosporukka oli kovana, että pitää vielä hakea.”

Suomen Hippoksen valtuuskunta ehkä epäili, ettei kesärata selviäisi urakasta, mutta suotta.

”Mehän ollaan järjestetty jo parikymmentä vuotta iso tapahtuma, 30 000 henkeä kokoava kaksipäiväinen Power Truck Show. Ruokailujen ja majoitusten järjestäminen isolle porukalle on meille tuttua.”

Nordic Kingin järjestämistä on Härmässä harjoiteltu jo 10 vuotta. Kansainvälisyys on Lillbackalle sydämen asia.

”Lajille pitää saada leveämmät hartiat, se on tuskin missään maassa niin hyvässä jamassa kuin voisi olla. Pohjoismaat pitäisi saada puhaltamaan yhteen hiileen”, hän kokee.

Kylmäveriset hän toivottaa tervetulleiksi muihinkin Suomen lähtöihin kuin Nordic Kingiin, vaikka tietää toisenlaisiakin mielipiteitä olevan.

”Lähes kaikilla täällä kilpailevilla kylmäverisillä on suomalaiset omistajat, eli palkintorahat jää tänne, ja moni lähtö jäisi nykyään ilman kylmäverisiä ajamatta. Mutta naapurimaiden pitäisi tietysti ajatella samalla tavalla”, Lillbacka toivoo.

”Se oli ajatus Weikonkin kanssa, että yritettäisiin aukaista rajoja. Vielä ei tuloksia ole tullut.”

Weikon saavutuksista huolimatta omat hevoset ovat tällä hetkellä vähän taka-alalla. Tänä kesänä Pekalle ei synny yhtään varsaa, ensi kesänä toivottavasti yksi – pikkuveli tai -sisko Weikolle.

”On aika paljon työasiaa, kaikenlaista projektia. Sellainen ei ole kivaa, mihin ei pysty keskittymään”, suuryritys Lillbacka Powercoa johtava Lillbacka perustelee.

”Välillä oli paljon hevosia ja kasvatusta, mutta sitä on pitänyt järkiperäistää. Kaikkea ei kerkeä eikä jaksa, kun ikääkin tulee lisää.”

Pekka Lillbacka täyttää 21.4. 60 vuotta, muttei vietä merkkipäiväänsä. ”Juhlitaan juhannuksena Nordic Kingissä”, hän ehdottaa.