Pertti Nevalainen 80 vuotta: Lehti-ilmoituksesta harrastus isolleen
Takavuosilta Pertti Nevalainen muistetaan esimerkiksi ruuna One And Onlystä, joka ansaitsi urallaan 199 ajettuun starttiin 21 voittoa ja reilun 40 000 euron voittosumman.
”Hevosista innostuin jo vähän nuorena, ja ajoinkin niillä jo ennen armeijaan menoa puita omasta metsästä. Ravihevoset tulivat kunnolla mukaan elämään vanhimman tyttären pyydettyä pienenä, että hevonen pitäisi saada”, Nevalainen muistelee.
Ensimmäisenä Nevalaisille hommattiin poni, joka tosin oli luonteeltaan turhan haastava tapaus. Seuraavaa hankintaa tehtäessä käännyttiin paikallisessa sanomalehdessä olleen ilmoituksen myötä hevoskauppias Oiva Pölösen pakeille.
”En tuntenut Oivaa vielä tuolloin yhtään, mutta sieltä se vain lähti. Parhaimmillaan hevosia oli seitsemäntoista”, Nevalainen kertoo.
Vastuuvalmentajana Nevalaisen viimeiset startit ovat vuodelta 2005. Tämän jälkeen toiminta siirtyi Elli-vaimon nimiin, kun 2000-luvun alkupuolella Pertti sokeutui onnettomuuden seurauksena. Nykyisin Nevalaisella on vielä kolme hevosta, jotka valmentautuvat Markus Porokan tallissa.
”Vanhin on 3-vuotias kasvattimme Atuwolf. Olen minä käynyt Porokassa kylässä istumassa hevosen kyydissä koppakärryissä”, Nevalainen kertoo.
Merkkipäiväänsä Nevalainen viettää kotona pienessä piirissä.
”Konjakkipullon kävin kylältä noutamassa, jos vaikka naapuri sattuu käväisemään kylässä”, hän mainitsee.