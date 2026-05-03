Petri Klemola 60 vuotta – paineeton menestyjä seesteisessä vaiheessa
Isla J Braven kanssa koko ravikansan tutuksi 1990-luvulla tulleen Petri Klemolan menestys ei loppunut ihmeruunan poistuttua näyttämöltä.
Maatalousyhtymä Klemolan kasvattamista Leader-hevosista on löytynyt jatkossa menestyjiä vuodesta toiseen.
”Ei tässä suuria tavoitteita enää ole”, Klemola sanoo. ”Eletään ja odotetaan, jos vielä saisi jonkun hyvän hevosen.”
Toive ei välttämättä ole katteeton. Kolmevuotiaalla Better Leaderilla (Readly Express) on hyvät treeniotteet ja se on tulossa muutaman viikon sisään koelähtöön.
”Iso koko, se on 170-senttinen, alkoi pikkasen keväällä painaa jaloissa, mutta sillä on hyvä vauhti ja jakso.”
Kolmeen kaksivuotiaaseensa hän on myös tyytyväinen.
”Nyt on pitkästä aikaa panostettu kunnon isäoreihinkin (Calgary Games, Propulsion, Maharajah) ja varsat ovat hyvän tuntuisia.”
Hän kantaa huolta, että raviurheilun taloustilanteesta huolimatta lajin harrastusmahdollisuudet pysyisivät koko Suomessa.
”Vaikeita aikoja eletään, mutta eihän se itse asia ole kadonnut mihinkään. Kuka tykkää hevosten kanssa touhuta, niin se on edelleen yhtä mukavaa ja ainahan se jokerikorttikin jollekin osuu hyvän hevosen muodossa.”
Kaiken kaikkiaan Petri Klemola elää seesteistä aikaa.
”Kovimmat paineet elämästä on pois ja nautitaan näistä hetkistä. Sitä haluaa jo olla enemmän lastenlasten kanssa ja tämmöistä.”
Merkkipäiväänsä hän ei juhlista.
”Mies täyttää 60, vaikka ei muuta tekisi kuin makaisi penkillä. Siinä ei ole sen kummempaa ansiota. En pidä minkäänlaisia juhlia, lähden reissuun. Tosiasiahan ei silti katoa, vaikka lähtee karkuun.”