Pia Huusari 60 vuotta – ratsutytöstä tuli raviammattilainen
Pia Huusarin 60-vuotispäivä osuu joulukuun 31. päivälle. Vaikka hevosia pitäville ihmisille ilotulitteet ovat kaksiteräinen miekka, hän myöntää siitä vitsaillun, että ilotulitusraketteja ammuttaisiin aina hänen merkkipäivänsä kunniaksi.
”Silloin kun Pinja oli pieni, silloin niitä lapsen iloksi paukuteltiin, mutta en ole ikinä ymmärtänyt, miksi siihen laitetaan rahaa. Ei se ole ollut meidän juttu", Huusari sanoo.
"En ole ajatellut järjestää juhlia. Kun välillä saisi levätä, se olisi kova juttu. Joskus nuorena sitä on jaksanut 2,5 tunnin yöunilla, nyt tarvitsee jo vähän pidemmät."
Aihetta olisi tavallaan tuplajuhlaan, sillä valmentajana alla on numeroiden valossa ennätysvuosi voittojen ja voittosumman mukaan. Koko maan voittosummatilastossa Huusarin talli on tätä kirjoitettaessa sijalla 17. Voittojen määrään perustuvat rataliigat Pia Huusari voitti valmentajana Lappeessa ja Kouvolassa.
”Kaikki pyrkivät tekemään työn sillä tavalla, että pärjäisivät mahdollisimman hyvin. Hevosethan ne silti ovat ne, jotka sen menestyksen ratkaisevat. Kiva se on, että työ palkitsee, koska syksyisin tämä on oikeasti rankka ammatti. Menestys luo jaksoa painaa vaan enempi ja riittävät ne vähemmätkin yöunet siinä kohtaa.”
Point-hevosia kasvattavan Pia Huusarin kolmas pointti tyytyväisyyteen liittyy omaan terveyteen. Hän on kahden viime vuoden aikana käynyt läpi hengästyttävän selviytymissaagan.
"Lääkärin mukaan hengenlähtö oli lähellä", Huusari sanoo.
Jatkuvan väsymyksen Huusari arveli johtuvan työstä, mutta alituisen matalat veren hemoglobiiniarvot ajoivat hänet tarkempiin tutkimuksiin. Tähystyksessä ei löytynyt pelättyä kasvainta vatsasta, mutta massiivinen palleatyrä, joka piti leikata.
"Sehän piti olla perusleikkaus ja kuukaudessa kuntoon, mutta eivät olleet huomanneet, että jokin instrumentti oli osunut ohutsuoleen tehden siihen reiän. Se pääsi vuotamaan kaksi päivää. Kotona tuli kauheat vatsakivut."
Pia Huusari kiidätettiin hätäleikkaukseen.
"Viikko meni teho-osastolla Meilahdessa. Paikallaan makaaminen oli varsinkin henkisesti koettelemus ihmiselle, joka on tottunut liikkumaan. Vajaan kolmen viikon aikana tuli lopulta kolme leikkausta. Tuli komplikaatioita komplikaatioiden perään, ja kaikkiaan kuusi viikkoa meni parannellessa osastolla."
Tällä hetkellä terveydentila on stabiilimpi, ja Huusari voi suhteellisen hyvin.
"Nyt elämä ja kroppa alkaa tuntua erilaiselta. Ihan hyvin tässä jo jaksaa töitä tehdä."
Kaiken aikaa hänen mieltään on lämmittänyt, kun talliarki on pyörinyt ilman päävalmentajaa. Niin tärkeitä hevoset Pia Huusarille ovat.
"Olen ehkä sillä viisteen tunneihminen, että oikeasti tykkään hevosista ja haluan, että niiden on hyvä olla. Hevoset ovat olleet vähän kuin koko elämä. Ne ovat olleet ensin, ja sitten tulee muut perässä. Toki oma perhe on tärkeä."
Tyttärensä Pinja Iltasen ja puolisonsa Roi Iltasen omistautumisen lisäksi Pia Huusari antaa ison arvon koko työyhteisön panokselle.
"Mulle on aina tärkeitä ne ihmiset, ketkä ovat tätä yhdessä tekemässä. Arvostan kaikkia, keiltä apua saa ja ketkä oman työpanoksensa laittaa. Varmaan jokainen tästä itsensä tunnistaa. Kaikki ovat tärkeitä lenkkejä”, Huusari sanoo ja katsoo pihalla olevaa maansiirtokonetta. ”Hänkin, joka ajaa meiltä just lantaa pois, on tärkeä apu meidän arjen pyörityksessä."
Kotkassa syntynyt Pia Huusari olisi tiettävästi ollut alueen ensimmäinen vauva vuonna 1966, mutta ehti tehdä ensiparahduksensa edellisvuoden puolella.
"Sen takia en ollut vuoden ensimmäinen lapsi, kun äiti meni ja pöllytti mattoja parvekkeella”, Huusari kertoo syntymänsä aktivoitumisesta.
Vanhemmat eivät olleet hevosihmisiä, isä oli monialayrittäjä. Perheen hevosharrastus alkoi, kun siskokset Pia ja Nina kävivät Karhulassa ratsastamassa. Eräänä loppiaisena perhe oli käymässä isän äidin luona Tykkimäessä.
"Isä luki Kouvolan Sanomia. Siellä oli ilmoitus raveista. Isä kysyi, että mennäänkö käymään Kouvolan raveissa. Siitä se lähti", Huusari kertoo.
Siitä hetkestä ehti kulua vain tasan kaksi kuukautta, kun siskosten omistama Gunver voitti Allan Korven tallista Forssan raveissa.
"Sen kilpailukirjan sivu oli melkein pelkästään ykköstä ja kakkosta täynnä. Kun Suur-Hollola-karsinnassa tuli eka nelonen, kyllä myö oltiin niin maansa myyneitä", Huusari naurahtaa.
Raviajokortin Pia Huusari ohjasti 16-vuotiaana, ja valmentamisen hän aloitti kaksikymppisenä. Naisohjastajien Suomen mestaruuksia karttui muutama.
"Norjassa naisohjastajien EM:issä olin jaetulla kolmannella sijalla. Olen kiertänyt ajamassa Venäjällä, Virossa, Belgiassa, Ruotsissa ja Norjassa. 18-vuotiaana minua kysyttiin Olle Goopille töihin. Se on vähän harmittanut, ettei tullut lähdettyä, kun täällä Neuvottomassa oli jo hevosia mun vastuulla. Ei tullut lähdettyä, mutta voisi olla, etten seisoisi tässä nyt. Ruotsi on kumminkin aina kiehtonut.”
Ensimmäisen kerran Pia Huusari oli Ruotsissa hevosten kanssa muutaman kuukauden keväällä 2003 Eskilstunassa. Seuraava pidempi jakso valmentajana länsinaapurissa tuli ajankohtaiseksi koronavuonna 2020, kun Huusarilla oli valmennettavia Julmyrassa ja pari vuotta myöhemmin Taxingessa.
Keväällä 2020 Huusarin valmentama Chief Orlando juoksi The Onions loppissa Solvallassa voittotuloksen 09,8a/1640 metriä ja sai muutamaa päivää myöhemmin kutsun Elitloppetiin.
”Se oli hienoa aikaa, mitä Chieffin kanssa saatiin kokea. Varsinkin se juoksu, minkä ansiosta se kutsuttiin Elitloppetiin. Kuutta se avasi, prässäsi väkisin keulaan ja siitä vielä voitti. On se jäänyt silleen mieleen, että sen muistaa varmaan kiikkustuolissa.”
Karsinnassa ori jäi ahkeraksi kuolemanpaikalla ja tie Elitloppetin finaaliin jäi kahden pykälän päähän.
"Meillä oli kokolaput karsinnassa, kuten aiemmissakin starteissa. Siihen lähtöön se oli ehkä vaan väärä ratkaisu. Jos se olisi mennyt rennosti, se olisi handlannut kuolemanpaikankin, mutta nyt se oli lopusta pois", Huusari sanoo.
Yleisön puuttuminen koronavuonna vaikutti Elitloppet-kokemukseen väistämättä.
"Tämän homman suola on se, että yleisö elää mukana. Elitloppet olisi ollut hieno kokea oikeanlaisena, mutta jo se oli hienoa, miten meitä kohdeltiin Solvallan varikolla."
Chief Orlandoa Huusari ei kuitenkaan nimeä elämänsä hevoseksi.
"En halua hevosia erotella. Kaikki ovat minulle omalla tavallaan tärkeitä."
Vaikka alla on nyt tallin ennätysvuosi, tulevalla kaudella Huusarin tallilla pyritään jatkuvaan kehitykseen.
"Tietysti ainahan se on niin, että koitetaan parantaa vuosi vuodelta, mutta aina se tekee seuraavan vuoden haastavammaksi. Toivotaan, että nuorista tulisi ihan ikäluokkahevosiakin."