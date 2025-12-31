Pia Huusari 60 vuotta – ratsutytöstä tuli raviammattilainen

Pia Huusarin 60-vuotispäivä osuu joulukuun 31. päivälle. Vaikka hevosia pitäville ihmisille ilotulitteet ovat kaksiteräinen miekka, hän myöntää siitä vitsaillun, että ilotulitusraketteja ammuttaisiin aina hänen merkkipäivänsä kunniaksi.

”Silloin kun Pinja oli pieni, silloin niitä lapsen iloksi paukuteltiin, mutta en ole ikinä ymmärtänyt, miksi siihen laitetaan rahaa. Ei se ole ollut meidän juttu", Huusari sanoo.

"En ole ajatellut järjestää juhlia. Kun välillä saisi levätä, se olisi kova juttu. Joskus nuorena sitä on jaksanut 2,5 tunnin yöunilla, nyt tarvitsee jo vähän pidemmät."

Aihetta olisi tavallaan tuplajuhlaan, sillä valmentajana alla on numeroiden valossa ennätysvuosi voittojen ja voittosumman mukaan. Koko maan voittosummatilastossa Huusarin talli on tätä kirjoitettaessa sijalla 17. Voittojen määrään perustuvat rataliigat Pia Huusari voitti valmentajana Lappeessa ja Kouvolassa.

”Kaikki pyrkivät tekemään työn sillä tavalla, että pärjäisivät mahdollisimman hyvin. Hevosethan ne silti ovat ne, jotka sen menestyksen ratkaisevat. Kiva se on, että työ palkitsee, koska syksyisin tämä on oikeasti rankka ammatti. Menestys luo jaksoa painaa vaan enempi ja riittävät ne vähemmätkin yöunet siinä kohtaa.”

Point-hevosia kasvattavan Pia Huusarin kolmas pointti tyytyväisyyteen liittyy omaan terveyteen. Hän on kahden viime vuoden aikana käynyt läpi hengästyttävän selviytymissaagan.

"Lääkärin mukaan hengenlähtö oli lähellä", Huusari sanoo.

Jatkuvan väsymyksen Huusari arveli johtuvan työstä, mutta alituisen matalat veren hemoglobiiniarvot ajoivat hänet tarkempiin tutkimuksiin. Tähystyksessä ei löytynyt pelättyä kasvainta vatsasta, mutta massiivinen palleatyrä, joka piti leikata.

"Sehän piti olla perusleikkaus ja kuukaudessa kuntoon, mutta eivät olleet huomanneet, että jokin instrumentti oli osunut ohutsuoleen tehden siihen reiän. Se pääsi vuotamaan kaksi päivää. Kotona tuli kauheat vatsakivut."

Pia Huusari kiidätettiin hätäleikkaukseen.

"Viikko meni teho-osastolla Meilahdessa. Paikallaan makaaminen oli varsinkin henkisesti koettelemus ihmiselle, joka on tottunut liikkumaan. Vajaan kolmen viikon aikana tuli lopulta kolme leikkausta. Tuli komplikaatioita komplikaatioiden perään, ja kaikkiaan kuusi viikkoa meni parannellessa osastolla."

Tällä hetkellä terveydentila on stabiilimpi, ja Huusari voi suhteellisen hyvin.

"Nyt elämä ja kroppa alkaa tuntua erilaiselta. Ihan hyvin tässä jo jaksaa töitä tehdä."

Kaiken aikaa hänen mieltään on lämmittänyt, kun talliarki on pyörinyt ilman päävalmentajaa. Niin tärkeitä hevoset Pia Huusarille ovat.

"Olen ehkä sillä viisteen tunneihminen, että oikeasti tykkään hevosista ja haluan, että niiden on hyvä olla. Hevoset ovat olleet vähän kuin koko elämä. Ne ovat olleet ensin, ja sitten tulee muut perässä. Toki oma perhe on tärkeä."

Tyttärensä Pinja Iltasen ja puolisonsa Roi Iltasen omistautumisen lisäksi Pia Huusari antaa ison arvon koko työyhteisön panokselle.

"Mulle on aina tärkeitä ne ihmiset, ketkä ovat tätä yhdessä tekemässä. Arvostan kaikkia, keiltä apua saa ja ketkä oman työpanoksensa laittaa. Varmaan jokainen tästä itsensä tunnistaa. Kaikki ovat tärkeitä lenkkejä”, Huusari sanoo ja katsoo pihalla olevaa maansiirtokonetta. ”Hänkin, joka ajaa meiltä just lantaa pois, on tärkeä apu meidän arjen pyörityksessä."