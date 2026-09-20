Esa Nurmela 70 vuotta: Raksaa ja hevosia
Esa Nurmela on työskennellyt hevosten parissa muun muassa Pekka Korvella ja Reima Kuislalla. Lisäksi hän on toiminut itsenäisenä valmentajana, mutta tällä hetkellä valmennuslistoilta löytyy vain yksi hevonen.
”Piccadilly on puoliksi tyttäreni Aadan omistama ravuri. Minulla ei ole nyt yhtäkään hevosta, mutta päivittäin tuon kanssa jotain touhuan. Vastaan pääsääntöisesti Piccadillyn treeniajoista ja Aada sitten ratsastaa sillä”, Nurmela kertoo.
Hevoskipinä Nurmelalla syttyi jo lapsena kotona olleiden hevosten myötä. Matka jatkui nuorena poikana Kauhavalle Martti Isosalon tallille.
”Martin tallilla tuli pyörittyä muutama kesä hyvinkin aktiivisesti. 15-vuotiaana sain C-ajoluvan ja sitten laskin jo itse kilpaa hevosilla”, hän taustoittaa.
Hevosten lisäksi Nurmela on tehnyt töitä rakennusalalla. Vuosien varrella hän kertookin aina ohjien vaihtuneen ajoittain kokonaan vasaraan.
”Vuonna 2008 kävin kolmen kuukauden jakson Kanadassa hevoshommissa. Siellä näki monta hienoa paikkaa. Kanadasta palattuani suuntasin rakennushommiin Pohjanmaalle, kunnes menin kolmeksi vuodeksi Korven Pekalle Etelä-Suomeen hevoshommiin. Sieltä menin Reimalle rakennustöihin, kunnes olin jo Reiman tallilla töissä. Samahan se on, mitä elääkseen tekee”, Nurmela sanoo.
Merkkipäivää hän ei juhlista.
”En ole isojen tai pienien juhlien mies”, hän toteaa.