Esa Nurmela 70 vuotta: Raksaa ja hevosia

”Piccadilly on puoliksi tyttäreni Aadan omistama ravuri. Minulla ei ole nyt yhtäkään hevosta, mutta päivittäin tuon kanssa jotain touhuan. Vastaan pääsääntöisesti Piccadillyn treeniajoista ja Aada sitten ratsastaa sillä”, Nurmela kertoo.