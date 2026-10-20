Kai Tuusa 60 vuotta – Ravit jääneet vähemmälle

”Vuonna -76 minut vietiin vähän puoliväkisin Forssaan raveihin, mutta samalla reissulla kipinä lajiin syttyi. Se oli kerrasta menoa. Ajamistani hevosista G.R. Liron on jäänyt erityisen hyvin mieleeni. Silloinen ykkössarjalainen, joka oli erityisen hienoluonteinen ja nopea”, Tuusa kehuu.