Kai Tuusa 60 vuotta – Ravit jääneet vähemmälle
Urallaan 384 starttia kilpaa ajanut Kai Tuusa on nähty edellisen kerran ohjastustehtävissä lokakuussa 2018.
”Nykyinen raviseuraamiseni on vähissä. Ennemmin tulee lueskeltua lajiin liittyviä vanhempia lehtileikkeitä ja muisteltua menneitä”, Tuusa sanoo.
”Viimeiset kuusi vuotta olen ajanut paikallisen vihannestilan tuotteita pääkaupunkiseudulle. Lisäksi teen omilla palstoillani metsätöitä ja saaristossa mökkitalkkarihommia. Päivät kuluvat hyvin”, hän jatkaa.
Ravikipinän Tuusa aikanaan sai verenperintönä. Hänen isoisänsä toimi hevoskauppiaana ja ajoi myös kilpaa.
”Vuonna -76 minut vietiin vähän puoliväkisin Forssaan raveihin, mutta samalla reissulla kipinä lajiin syttyi. Se oli kerrasta menoa. Ajamistani hevosista G.R. Liron on jäänyt erityisen hyvin mieleeni. Silloinen ykkössarjalainen, joka oli erityisen hienoluonteinen ja nopea”, Tuusa kehuu.
Raveissa valvoja- ja tuomaritehtävissä Tuusa toimi aikanaan reilun 15 vuoden ajan.
”Lisäksi toistakymmentä vuotta toimin Hippoksen suurkilpailuvalvojana. Niistä hommista tykkäsin”, hän sanoo.
Merkkipäiväänsä Tuusa ei suuremmin juhlista.
”Menin vielä kypsällä iällä vuonna 2019 naimisiin ja minulla on hieno kumppani. Karataan juhlapäivänäni Ahvenanmaan ulkosaaristoon”, Tuusa ilmoitttaa.