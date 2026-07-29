Reijo Irri 70 vuotta – juhlat luonnostaan Teivossa

”Äkkiä on mennyt 55 vuotta hevosten kanssa”, Reijo Irri sanoo. ”Jos on niin kauan talleilla kulkenut, ei sitä osaa laakereillaan olla. Viiden aikaan tulee aamuisin herättyä ja jotain töitä painettua edelleen.”

Hevoshommat Irri aloitti 1970-luvulla Haiharan ravitallilla Mikael Lehtisellä ja sitten Jorma Oikarisella ennen tämän Saksaan lähtöä. Lisäksi Irri ehti valmentaa Västeråsissa, Laukaassa Timo Haapajärven yksityisvalmentajana, Uuraisilla ja Hämeenkyrössä.

Harley Companyn yksityisvalmentajana Irri eli parhaita vuosiaan valmentajana. Samalla Tornion kunkkarireissulla 1986 hän voitti Hantilla Rovaniemen Kirppu-ajon ennen Sepalusta.

”En ole sen jälkeen käynyt Rovaniemellä. Nyt kun siitä on 40 vuotta, olen ajatellut mennä Kirppu-ajoihin uudestaan.”

Hantin lisäksi hevosista on jäänyt mieleen varhaislahjakas Ainon Ilo, joka 3-vuotiaana juoksi Irrin valmennuksesta SE-ajan 33,6.

”Jonkun suomenvarsan vielä ostan. Hyvän, koska huonolla ei pärjää.”

Ylivoimaisesti pisimmän jakson Irri treenasi hevosia Martti Salojensaarelta vuokraamissaan tiloissa Ylöjärvellä.

”Pojista Jari ja Joni treenaavat siellä vieläkin, Henkka on Ruotsissa”, Irri sanoo. ”Nykyään kustannukset ovat vaan yleisesti niin kalliit, että Suomessa pärjää 10 huippukuskia, jokunen huippuvalmentaja ja lisäksi eläinlääkärit ja kengittäjät.”

Erillisiä syntymäpäiväjuhlia Irri ei pidä, mutta aikoo ottaa ilon irti Kuninkuusraveissa.