Reijo Oksanen 60 vuotta – Kasvatusta ilon kautta

Oksanen innostui raviurheilusta 2000-luvun alkupuolella tyttärensä kannustamana.

”Hänelle piti saada hevonen, ja ensimmäinen kasvatti syntyi vuonna 2008. Iso saavutus harrastajalle oli, kun Aamun Kimallus pääsi vuoden 2021 Villinmiehen Tammakilvan finaaliin”, Oksanen aloittaa.

Kaiken kaikkiaan kasvatteja on eri kokoonpanoilla kymmenkunta. Oksanen on mukana seitsemän osakkaan kimpassa, jonka nimi on Kuin Pian Talli.

”Kasvateista kimpan omistuksessa on Cheeky Shade, joka on Harri Koivusella. Sehän on tehnyt yllättävän hienon uran. Ypäjän huutokaupassa myyty Rich Shade on tuore Toto75-voittaja Tapio Mäki-Tulokkaan tallista. Jokaisen kasvatin starttien seuraaminen on kuin omaa hevosta katsoisi. Se tuntuu hienolta”, Oksanen jatkaa.

Ostohevosista Pilskeri pystyi vuonna 2019 voittamaan kuusi kertaa, mikä oli haastavien vaiheiden jälkeen kova juttu. Omista kasvateista muistuu mieleen kolmevuotiaana elämyksen tarjonnut Star Of Future.

”Se oli vauhdikas kolmevuotias, mutta ratti oli hukassa. Kerran metsäradalla se punkesi loivassa kurvissa suoraan uittolampeen. Jää ei kestänyt ja olimme sen verran syvällä, etteivät jalat ylettäneet pohjaan. Sain rikottua jään rantaan saakka, mutta hevonen jämähti paikoilleen. Sanoin sille, että lähden nyt ja joko tulet mukaan tai jäät siihen. Ihan yhtäkkiä se hyppäsi kuivalle maalle ja kävelimme kilometrin verran kotitallille lämmittelemään.”