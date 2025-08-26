Reino Miettinen 70 vuotta: Kuningattaren varsat kasvavat

”Virin Camilla varsoi 31. heinäkuuta Oulun Kuninkuusravien aattoiltana kolmannen varsansa”, Miettinen paljastaa.

”Kävimme illasta katsomassa tammaa, mutta tuolloin synnytys ei ollut vielä alkanut. Kun pääsimme kotiin parinkymmen kilometrin päähän, tuli soitto, että äkkiä takaisin. Lievää ylinopeutta tuli ajettua, mutta varsa oli ehtinyt jo syntyä. Kaikki meni kuitenkin hyvin. Tammavarsa meni ennakkoon naisporukalle. Levättiin muutama tunti, ja lähdettiin seuraavana aamuna Kuninkuusraveihin.”