Reino Miettinen 70 vuotta: Kuningattaren varsat kasvavat
Reino Miettinen täyttää 26.8. täydet 70 vuotta. Hänen elämänsä hevonen, Seinäjoen vuoden 2020 ravikuningatar Virin Camilla nappasi seppeleen viidennellä yrittämällään.
Siilinjärvellä elämä hevosten parissa on jatkunut rauhallisempana, mutta kolme Virin Camillan varsaa on tuonut vauhtia arkeen. Kaksi ensimmäistä varsaa ovat Parvelan Retusta, ja Vaellus on tuoreimman tammavarsan isä.
”Virin Camilla varsoi 31. heinäkuuta Oulun Kuninkuusravien aattoiltana kolmannen varsansa”, Miettinen paljastaa.
”Kävimme illasta katsomassa tammaa, mutta tuolloin synnytys ei ollut vielä alkanut. Kun pääsimme kotiin parinkymmen kilometrin päähän, tuli soitto, että äkkiä takaisin. Lievää ylinopeutta tuli ajettua, mutta varsa oli ehtinyt jo syntyä. Kaikki meni kuitenkin hyvin. Tammavarsa meni ennakkoon naisporukalle. Levättiin muutama tunti, ja lähdettiin seuraavana aamuna Kuninkuusraveihin.”
Virin Camillan ensimmäinen varsa Clementina jäi Miettisen omalle perheelle, ja yksivuotias oripoika Caret on Hannu Torvisen kipparoiman kimpan tulevaisuuden toivo.
”Laidunkausi loppuu pian, ja ori on menossa Juha Utalalle opetukseen. Oma tammavarsa osaa kotona ilmaista omia mielipiteitä, mutta on asiallinen käsitellä. Aluksi saatettiin lähteä tallista kahdella jalalla, mutta hyvä se on ajaa.”
Miettinen viettää syntymäpäiväänsä matalalla profiililla.
”Hienoa se tietysti olisi vielä jonain päivänä olla pääkilpailussa mukana”, Miettinen päättää.