Roger Johansson 70 vuotta – ravien atmosfääri vetää puoleensa
"Oikein hyvää kuuluu, kesä on ollut kaunis ja on saanut mökkeillä", Taivassalossa Saaristomerellä kesäpaikkaa pitävä Roger Johansson sanoo.
Helsingissä syntynyt, mutta Porin ravien kukoistuksen vuosina nuoruudessaan raviurheiluun viehättynyt Johansson on asettunut opiskelukaupunkiinsa Turkuun, jossa työt Turun Hippos ry:n palveluksessa alkoivat 28.2.1978. Hän aloitti toimitusjohtajana kesällä 1979 ja lopetti huhtikuussa 2015. Hän palasi tehtävään vielä kesällä 2017 jatkaen eläkkeelle siirtymiseen asti 30.4.2020.
Samanaikaisesti Turun-pestinsä kanssa Johansson oli 3 vuotta myös Pilvenmäen toimitusjohtajana (2011–2013). Ahvenanmaan ravitoiminnassa hän oli mukana seitsemän kautta, 2016–2022.
"Käyn periaatteessa jokaiset ravit Turussa edelleen. Kun puhutaan paljon siitä, että ihmiset eivät käy raveissa, niin minulle nimenomaan ihmisten tapaaminen, keskustelu ja ravien atmösfääri ovat se juttu", radan kylmäveristen PM-kisasta alati ylpeä Johansson sanoo.
Analyyttinen ja hyvämuistinen viinintuntija on harjaantunut luennoitsija, mutta on suomenhevosrodun varhaisvaiheisiin perehtyneenä päässyt hyödyntämään historiantuntemustaan myös kirjallisesti. Näkyvintä osaa siitä ovat teokset Kirppu – tarinaa suurempi hevonen sekä Turun Hippoksen 100-vuotishistoriikki.
"Taru Granatin kanssa mulla on menossa suomalaisista kantaoreista kirjaprojekti, johon upeat akvarellit on tehnyt Siiri Hytölä."
Kasvattajakruunun hallituksen jäsenenä ja sihteerinä hän ylläpitää yhdistyksen tilastoja, Facebookia ja hoitaa laskutuksia.
Omaksi harrastuksekseen hän kokoaa ennen vuotta 1900 ajettujen Suomen ravien tuloksia.
"Näitä raveja on löytynyt yli 1400 kappaletta. Se on hyvinkin historiallista työtä. Eläkeläisellä on aikaa."
Ravisyksyä Johansson katsoo odottavin mielin.
"Lajin yllä on vähän taloudellisia tummia pilviä ja urheilun sisällä käsittelemättömiä asioita, osa suurempia, osa pienempiä. Perusluonteeltani olen optimisti, ja uskon, että kaikesta selvitään. Historiallisessa katsannossa hevosella on suuri merkitys. Kilvanajolla itsessään on sanoinkuvaamaton taika, joka tulee aina säilymään."