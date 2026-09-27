Roger Johansson 70 vuotta – ravien atmosfääri vetää puoleensa

Analyyttinen ja hyvämuistinen viinintuntija on harjaantunut luennoitsija, mutta on suomenhevosrodun varhaisvaiheisiin perehtyneenä päässyt hyödyntämään historiantuntemustaan myös kirjallisesti. Näkyvintä osaa siitä ovat teokset Kirppu – tarinaa suurempi hevonen sekä Turun Hippoksen 100-vuotishistoriikki.

"Taru Granatin kanssa mulla on menossa suomalaisista kantaoreista kirjaprojekti, johon upeat akvarellit on tehnyt Siiri Hytölä."

Kasvattajakruunun hallituksen jäsenenä ja sihteerinä hän ylläpitää yhdistyksen tilastoja, Facebookia ja hoitaa laskutuksia.

Omaksi harrastuksekseen hän kokoaa ennen vuotta 1900 ajettujen Suomen ravien tuloksia.

"Näitä raveja on löytynyt yli 1400 kappaletta. Se on hyvinkin historiallista työtä. Eläkeläisellä on aikaa."

Ravisyksyä Johansson katsoo odottavin mielin.

"Lajin yllä on vähän taloudellisia tummia pilviä ja urheilun sisällä käsittelemättömiä asioita, osa suurempia, osa pienempiä. Perusluonteeltani olen optimisti, ja uskon, että kaikesta selvitään. Historiallisessa katsannossa hevosella on suuri merkitys. Kilvanajolla itsessään on sanoinkuvaamaton taika, joka tulee aina säilymään."