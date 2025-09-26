Petteri Joki 50 vuotta: S.V. Mega Star virtasi kuin joki

”Elävästi muistan myös saman vuoden Porin reissun. Huttusen porukka meni hevosen kanssa edeltä. Lähdin junalla Jukka Viippolan kanssa Tampereelle, ja siitä hypättiin jonkun petsarin kyytiin. Hänellä oli siihen aikaan harvinainen kännykkä, ja hän pysähteli ottamaan pelejä vastaan. Porissa ihmeteltiin, tuleeko Joki ollenkaan paikalle. Olivat tekemässä ohjastajanvaihdosta, mutta onneksi ehdimme juuri paikalle perumaan sen.”