Petteri Joki 50 vuotta: S.V. Mega Star virtasi kuin joki
Perjantaina 26. syyskuuta 50 vuotta täyttävä Petteri Joki päästeli 31 vuotta sitten kaksi ikimuistoista ykkössijaa Hanna Huttusen omistamalla S.V. Mega Starilla.
”Ensimmäisenä tulee tietysti mieleen vuoden 1994 rataennätys Torniossa”, Joki muistelee.
”Elävästi muistan myös saman vuoden Porin reissun. Huttusen porukka meni hevosen kanssa edeltä. Lähdin junalla Jukka Viippolan kanssa Tampereelle, ja siitä hypättiin jonkun petsarin kyytiin. Hänellä oli siihen aikaan harvinainen kännykkä, ja hän pysähteli ottamaan pelejä vastaan. Porissa ihmeteltiin, tuleeko Joki ollenkaan paikalle. Olivat tekemässä ohjastajanvaihdosta, mutta onneksi ehdimme juuri paikalle perumaan sen.”
Startissa hurja S.V. Mega Star löi Joen ajamana Risto Airaksisen valmentaman Wild Jimmyn.
”Keskiaukeaman viikon varmasta oli hienoa päästää 19-vuotiaana ohitse.”
Vuonna 2008 Joki palasi Poriin, ja vei Kultaloimen Aslakin kyydissä. Kaija Piirosen jätti oli myöhemmin keväällä Sweden Cupin kakkonen.
”Pekka Korven talli tuntui ajavan meitä vastaan Porissa viestiä, mutta Aslak kesti kaiken. Yksittäisenä muistona myös Sweden Cupin kakkossija oli kova juttu. Aslakin kanssa tehtiin monta hienoa reissua.”
Raviurheilu elää edelleen vahvana Joen sydämessä.
”En halua antaa painavia lausuntoja jatkosta, kun ne ovat menneet pieleen”, Joki nauraa. ”Raviurheilu maistuu harrastuksena edelleen, ja kahden hevosen kanssa touhutaan. Kilvanajo on mielekästä ja mukavaa.”