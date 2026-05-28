Sami Lokkinen 50 vuotta – IT-suunnittelija koukussa raviurheiluun
”Kävin muutaman kerran ajamassa isäukon hevosta ja heti tuli fiilis, että pitää saada oma”, Sami Lokkinen nauraa.
516 yritystä ovat tuoneet 29 voittoa. Backwood’s Brandon palasi radoille toukokuussa monté-lähtöön ja voitti heti.
”Hevosen suoritukseen pitää olla erittäin tyytyväinen.”
Lokkinen sai kokea Poulterin kanssa onnistumisia 2020-luvun taitteessa, ja viime keväänä Flaming Spell toi Arctic Horse Race -päivänä Lokkiselle uran ensimmäisen Toto75-voiton.
”Onnistumiset nostavat kipinää lajia kohtaan. Poulterin juoksuista erityisesti Seinäjoen onnistuminen vuodelta 2020 on jäänyt mieleen. Flaming Spellin Toto75-voitto vetää ehkä pisimmän korren. Tamman pitäisi varsoa muutaman viikon sisään Makethemarkista. Täydellä sydämellä ollaan harrastuksessa mukana.”
Meri-Lapin raviharrastajalla on siviilityön ohessa monta projektia.
”Uudessa paikassa tallit ja tarhat valmistuvat tälle kesälle. Ajopaikkoja on raivattu, ja kannot on revitty maasta, mutta prosessina rakennushommat vaativat aikaa. Isäukko ja appiukko ovat olleet merkittävänä apuna, kun itsellä tahtoo tunnit loppua kesken.”
Raviurheilu on tietokoneihmiselle ollut korvaamaton henkireikä.
”Aivot käyvät shakkipeliä kaiken aikaa. Olen aina tykännyt eläimistä, ja hevosten kanssa touhutessa on kaikki elementit mukana. Siinä toimitaan isojen voimien kanssa, ja raviurheilu on kaikkinensa hyvää vastapainoa tietoteknisille romuille”, Lokkinen nauraa.