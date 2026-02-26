Sami Saarela 50 vuotta – huumorilla puoli vuosisataa

Sami Saarela oli niitä lappilaisia, jotka 15 vuotta sitten iskivät Harstadiin kilpailemaan.

"Siinä oli oma jännityksensä, pitääkö kelin vuoksi lähteä perjantaina vai lauantaina", hän nauraa. "Joskus tehtiin 27 tunnin reissuja, ja aura-auto saattoi tulla nurkan takaa vastaan. Sitten osallistujien taso ja kulut nousivat, ja samaan aikaan kruunun kurssi laski. Kun vielä tullihommat vaikeutuivat ja kyytiläisiä ei tullut enää matkaan, niin reissut jäi. Eikä sitä viisikymppisenä jaksaisi ajaa kuin menomatkan."

Värikäs persoona on viettänyt hetken hiljaiseloa, mutta tammikuun lopussa Saarela osti puolisonsa Maria Niemelän kanssa Pastor Demonin.

"Kari (Alapekkala) sitä kauppasi, kun ajoi Oulussa minulle Sohvin Voittoa. Ei kiinnostanut vähääkään, mutta sitten muistin hevosen, ja tässä sitä nyt ollaan. Pastor Demon pääsee mukavasti liikkeelle, eikä sellaisia hevosia meillä oikein ole ollut. Sillä voisi tehdä yhden Harstadin reissun. Sankari Pee löytyy, ja menin ostamaan nyt kaksivuotiaaksi kääntyneen tupsujalan itselleni syntymäpäivälahjaksi, kun en muuten saa lahjoja", Saarela vitsailee.

"Vaikka olisi ollut kuinka huono päivä tahansa, hymy tulee takaisin huulille, kun lähtee Pastor Demonin kanssa lenkille. On se niin mukava hevonen."

Saarelalta ei ole koskaan tarvinnut nyhtää mielipiteitä.

"Kimppaomistamista kehutaan, mutta se on pilannut tavallisen harrastajan mahdollisuuden menestyä ravilähdössä. On eri asia ostaa oikeasti hyvä hevonen porukalla kuin yrittää yksin rypistellä tavallisella hevosella. Harrastajaporukka vähenee, ja samalla taso kärjessä nousee", Saarela lataa.