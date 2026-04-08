Sauli Meriläinen 70 vuotta – superhevonen sytytti Saulin

West Breeding Oy:n kasvattama Elian Web juoksi urallaan 81 kertaa totosijoin 29-11-13, ja ansaitsi 913 699 euroa. Derbyn ja Suur-Hollola-ajon sankari oli edustamassa Suomea vuosina 2017 ja 2020 Elitloppetissa. Elian Webin ennätys 09,9 syntyi Bergsåkerin raveissa kesällä 2019.

"Olihan se mukavaa aikaa. Elian Web oli toinen ravihevonen, johon lähdin omistajana mukaan. Meitä oli iloinen porukka. Muistot nousevat mieleen, kun näkee jonkun kisan, jossa Elian Web oli mukana. Sain elämääni roppakaupalla jännitystä ja kokemuksia. Hyvältä se tuntuu vieläkin. Aika kuultaa muistot", Meriläinen kertoo.

Meriläisellä oli parhaimmillaan 17 hevosta osaomistuksessa.

"Taisin käyttää kaikki onnet Eetun kanssa. Viime ajat ovat olleet mollivoittoisia raviharrastuksen osalta. Tällä hetkellä on Elian Webin lisäksi osuus sen veljestä Odin Webistä. Laji on näyttänyt raadollisuutensa. Juuri hiljattain jouduin luopumaan Knockout Pepperistä, jonka omistimme kimpassa Järvensivun Jounin kanssa."

Sydän sykkii yhä hevosille, sillä Meriläinen suuntaa aamuisin tallille.

"Vaimon kanssa harrastetaan molemmat ratsastusta, ja aamuisin kahdeksalta on tapana lähteä lenkille. Kolmena päivänä minä, kolmena päivänä hän, ja yksi on päivä viikossa on hevosen lepopäivä."

Ovet omistamiseen tuntuvat olevan edelleen raollaan.

"Janne (Soronen) soitti juuri, että nyt olisi tarjolla superhevonen. Kyllä sellainen panee miettimään", Meriläinen nauraa.