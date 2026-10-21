Sture Stenberg 70 vuotta – Hevoset edelleen intohimo

Sture Stenbergin isä, jo edesmennyt Harry Stenberg oli merkittävä hevosmies, joka menestyi aina Ruotsia ja Venäjää myöten. Sturen sisaruksista tunnetaan myös lukuisia suurkilpailuvoittoja saavuttanut Lars-Erik Stenberg.

”Meillähän on puoliveli Tanskassa: Seppo Kukkonen, jolla on melkein 3000 voittoa ajettuna. Meillä on sama isä, mutta eri äiti”, Sture Stenberg kertoo.

”Isälläni oli ilmeisesti ainoa Suomessa syntynyt lämminverinen, joka on voittanut kuusi kertaa Solvallassa. Silloin elettiin vuotta 1967. Hän löi hevosen Citikkaan ja meni Ruotsiin. Hän ajoi kaksi voittoa ja tuli takaisin. Silloin sai ajaa vain kaksi lähtöä ennen kuin piti poistua maasta. Hevosen nimi oli Fredrik, ja meidän tallinimi oli Stall Fredrik.”

Stenberg muistelee ostaneensa ensimmäisen hevosensa jo 12-vuotiaana ja aloittaneensa kilvanajon jo 15-vuotiaana. Heti ensiyrittämällä irtosi myös avausvoitto.

”Ei se menestys jatkunut samanlaisena, mutta jollakin tapaa kuitenkin”, hän naurahtaa.

Nuorempana etenkin kengityksestä kiinnostunut Stenberg seuraa edelleen raveja päivittäin. Kesällä hän on ahkeroinut myös talkoolaisena kotiradallaan.

”Tämä on sellainen intohimo, että eihän siitä eroon pääse.”

Tällä hetkellä Stenbergillä ei ole hevosia. Pihasta löytyy pari aasia ja shetlanninponi.

”Viimeisin hevoseni on Hot Looking. Sen jälkeen on ollut jotain kauppahevosia”, kovana kauppamiehenä tunnettu Stenberg kertoo.