Suvi Sydänmaanlakka 50 vuotta – liikenevä aika sujuu hevosten parissa

Suvi Sydänmaanlakka tekee kolmivuorotyötä UPM:llä Kuusankoskella pituusleikkurin käyttäjänä. Käytännössä hän tekee paperirullista sen kokoisia, kuin asiakkaat ovat tilanneet.

"Kaikki vapaa-aika menee hevosten kanssa", Sydänmaanlakka sanoo.

"Kolmivuorotyö sopii hevosten kanssa paremmin kuin tavallinen päivätyö. Aamuvuoron jälkeen menen aina tallille."

Sydänmaanlakan tapauksessa se tarkoittaa avopuoliso Jussi Suomisen tallia.

"Ikäni olen hevosia harrastanut, en ole muuta tehnytkään sen jälkeen kun aloitin 7-vuotiaana ratsastuskoulun Kouvolan ratsastajissa", Valkealassa syntynyt Sydänmaanlakka kertoo.

Tällä hetkellä hän omistaa itse kasvattamansa tamma Pretty Visionin 13,7a sekä sen viimevuotisen orivarsan Reactiven (Creative).

"Pretty Vision varsoo toukokuun lopussa Propulsionista. Aikaisempiin kasvatteihin tulikin pitkä väli. Ajattelin jo, etten teetä varsoja enää, mutta teetin kuitenkin. On se erilaista seurata varsaa alusta asti. Tulisi vaikka iltaravihevonen, sekin riittäisi minulle."

Lajin pitkäjänteisyyttä kuvaa, että Sydänmaanlakalla oli jo Pretty Visionin emänemä Best Friend, joka juoksi 14 voittoa.

"Ostin sen aikanaan kaverin kanssa puoliksi ja se tuli sitten mun omistukseen. Siitä mun aikaisemmat Friendly-kasvatit ovatkin."

Lisäksi Sydänmaanlakka on liisannut Juliana Laxin 4-vuotiaan tammavarsan Laxvikens Julian (Vaellus).

"Se on firman nimissä, mutta pidän sitä kuin omanani", Suvi naurahtaa. "Se on aika iso tamma, ja Jussi puhui, että jos kevään jälkeen päästäisiin koelähtöön."