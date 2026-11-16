Eeva Tammi 70 vuotta – Synnynnäistä hevosrakkautta

Lohjalla asuva Eeva Tammi täyttää maanantaina 16. marraskuuta 70 vuotta. Tänä päivänä Tammen nimen moni yhdistää jo 24 kertaa urallaan voittaneeseen Winter Oakiin, jonka omistaja hän on.

”Haastatteluissa moni kertoo, kuinka kotona oli aina hevosia. Meillä ei ollut ikinä hevosia, mutta olen silti jo pikkutyttönä tiennyt hevosten olevan juttuni. Lapsena kävin sitten vierailla talleilla. Ensimmäisenä Aulangon ratsastustallilla”, Tammi taustoittaa.

Ravihevoset astuivat mukaan elämään myöhemmin nuoruusvuosina. 16-vuotiaana Tammi suoritti raviajokortin ravinaisten kurssilla Ypäjällä.

”Ne olivat varmaan ensimmäisiä korttikursseja, joita Suomessa järjestettiin. Naisten-ajoissa pääsin alkuun vähän ajamaan kilpaa ja sitten omilla hevosilla pääasiassa aikana, jolloin niitä ei vielä kirjattu Hippoksen tietokantoihin", Tammi kertoo.

”Mieleen on jäänyt suviyön suurajot 1973, jolloin sain ratsastaa ihmeruuna Ollella verryttelyä ennen starttia ilman satulaa ja kypärää.”

Sittemmin tie vei yhteen puoliso Jukka Tammen kanssa, jonka perheellä oli hevosia. Heidän Tytön-Toiveesta tuli ensimmäisen suomenhevosten Kriteriumin voittaja vuonna 1975.

”Elämäni tähtihetkiä oli saada taluttaa sitä hoitajana Tampereen vanhalla hippoksella. Pelimies voitti vuonna -80 Derbyn Jyväskylässä, mutta sinne minua ei otettu mukaan. Meidän poika Juha syntyi juuri niihin aikoihin”, Tammi nauraa.

Elämän hevoseksi nousee silti Tammen ensimmäinen oma hevonen Heiliina, joka Tammen valmennuksesta osallistui vuonna -89 Seinäjoen kuningatarkilpailuun.

”Tein Heiliinan kanssa yhden Suomen tai jopa Euroopan ennätyksen, kun Heiliina sai alkionsiirroilla vuonna -99 peräti neljä varsaa Pettestä. Päästiin varsojen kanssa jopa Aamulehden etusivulle”, Tammi sanoo.