Tapani Jauhola 50 vuotta – pohjoisen poika kengittää etelässä

Lohjalla asuvalla Tapani Jauholalla on tällä hetkellä neljä hevosta treenissä avopuolisonsa Nina Hornaeuksen tiloissa, kaikki lämminverisiä.

Vermon aikana hän koki olleensa sidottuna tallilla olemiseen. Nyt leipä tulee kengittäjänä kiertämisestä.

"Varmaan joku 10 hevosta tulee kengitettyä viikossa, välillä enemmän. Aamupäivät ollaan tallilla ja iltapäivisin käyn kengittämässä", Jauhola niputtaa perusviikon.

Egyptiin synttärireissulle suuntaava Jauhola on kotoisin Torniosta. Isä Reijo Jauholan Onix juoksi paljon voittoja 1970–80-lukujen taitteessa.

"Perttusen Tapio muistaa vieläkin lähtöauton takana huudella, että hei Onixin mies, väistätkö vähän", Jauhola naurahtaa.

Veljensä Mika Jauholan kanssa Tapani lähti lama-aikana 18-vuotiaana Saksaan töihin Stall Novemberille ja Alwin Shockemöhlelle.

"Puhuin saksaa ihan täysin, mutta kieli meinaa unohtua, kun ei tarvitse sitä enää käyttää. Osaan yhä tilata saksaksi kaljan ja katsoa ruokalistan."

Italiassa Jauhola oli esteratsastuksessa olympiakultaa saavuttaneen Shockemöhlen ravureiden treenarina 4 vuotta. Aikaan Bolognan lähellä mahtuu huomattava saavutus pikkuori Avrililla 3-vuotisikäluokan pääkilpailussa Pietro Gubellinin ajamana.

"Vuonna 2000 voitettiin Roomassa Derby. Ei siihen ole pystynyt (suomalaisista) kuin minä ja Turjan Jori, jonka Varenne voitti samana päivänä vanhempien hevosten lähdön", Jauhola muistelee.

Voitto vastaa nykyrahassa häkellyttävän suurta 380 000 euron summaa. "Silloin elettiin provikoilla kuin Rockefellerit."

Tämän hetken valmennettavistakin Jauhola on toiveikas.

"Mulla on aika hyvä 2-vuotias ja vuosikas on todella lahjakkaan oloinen. Kyllä tässä yritetään. Katsotaan, mihin touhu yleisesti menee, mutta luotan näihin tulevaisuudessa."

Ylipäätään hevosten merkitys on Tapani Jauholalle suuri.

"Joka ilta niitä hoitelen. Kun menen kotiin, menen ekana tallille. En muuta osaisikaan. Hevoset merkitsevät minulle tosi paljon."