Tapio Laakso 70 vuotta: Hankalien hevosten erikoismies

Juupajokelaislähtöinen Tapio Laakso aloitti hevostyöt jo 6-vuotiaana.

”Kun meidän kylälle vedettiin sähköt, vanha mies teki pylväskuormat ja minä ajoin ne hevosella linjalle. Sain siitä palkankin”, Tapio muistelee.

Hevoset jäivät työksi aikuisiälläkin. 1990-luvulla Laakso työskenteli Pekka Mäkelällä ja Tuomo Mäenpäällä laitellen muun muassa heidän silloisia huippuhevosiaan Smooth Blendiä ja Vokkerin Veikkoa.

Ensimmäinen oma hevonen Friijari oli hankalaluonteinen, mutta lahjakas. Onnistuminen sillä toi Laaksolle maineen taitavana hankalien hevosten laittajana. Hyvin hän onnistui myös Lumetolla.

”Sillä oli pelkkiä hylkyjä taulussa, kun se keväällä tuli, mutta kun kesän sitä uitin ja suopellolla ajoin, niin hyvin se syksyllä pärjäsi.”

2000-luvun taitteessa Laakso osti oman maapaikan Oriveden Hirsilästä. Sieltä otsikkohevoseksi nousi murskavoitoilla uransa vasta 8-vuotiaana aloittanut Merran Tahti.

”Se ei ollut edes kunnolla opetettu, kun se 4-vuotiaana tuli, ja sitten tule itelle terveysongelmia”, Tapio perustelee.

Hän pääsi myöhemmin sairaseläkkeelle ja päätti Merran Tahdinkin kilpauran jo 11-vuotiaana. Se teki kaksi ensimmäistä varsaansa Laaksolle ja jatkaa nyt Ilkka Huikkalan omistuksessa. Laakso on asunut viitisen vuotta Kangasalla.

”Kattelen telkusta kun toiset ajaa ja olen arvostelupuolella”, hän naurahtaa.

24.1. 70 vuotta täyttävä Tapio Laakso ei juhli merkkipäiväänsä.