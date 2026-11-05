Tapio Perttunen menestyy vuodesta toiseen. Tälläkin hetkellä hän on vuoden valmentajatilastossa kärkikolmikossa voittojen määrässä ja -seitsikossa sisäänajetulla rahalla mitattuna.
Tapio Perttunen menestyy vuodesta toiseen. Tälläkin hetkellä hän on vuoden valmentajatilastossa kärkikolmikossa voittojen määrässä ja -seitsikossa sisäänajetulla rahalla mitattuna.Kuva: Maisa Hyttinen
Merkkipäivä

Tapio Perttunen 70 vuotta – Tapsan tahti ei hyydy, katso kuvakavalkadi uran varrelta

Koko ravikansan tuntema ammattivalmentaja Tapio ”Tapsa” Perttunen täyttää 70 vuotta torstaina 5.11.
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Pelkosenniemeltä maailman maineeseen ponnistanut hevosmies hätkähtää itsekin kuullessaan kunnioitettavan lukeman.

”Tuntuu aivan hullulta. Siis nimenomaan se luku. Kun asiaa ei ajattele suuremmin, niin ei tunnu missään, mutta lukuna se on hurja”, Perttunen pyörittelee.

Lajilegendan urapolun suurimmat hetket on puitu jo useaan otteeseen, mutta pieni kurkistus menneisyyteen on aina paikallaan. Hevosista erityisesti oman perheen Ponnetar sekä tämän tytär, vuoden 1981 ravikuningatar Hipo alustivat tien tähtiin. Myöhemmässä vaiheessa seppeleitä kahmineet Saran Salama ja Suven Sametti vankistivat lappilaislähtöisen ikiliikkujan nimen kappaleeksi suomalaista ravihistoriaa. Raviurheilijan kultaisen ansiomerkin hän sai vuonna 2021.

Tapio Perttunen ja Hipo, Kuninkuusravit vuonna 1981.
Tapio Perttunen ja Hipo, Kuninkuusravit vuonna 1981.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Oman perheen Ponnetar rattaillaan Mikko Perttunen.
Oman perheen Ponnetar rattaillaan Mikko Perttunen.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto

”Kyllähän Ponnetar oli se avainhevonen tässä kaikessa, siitä kaikki alkoi. Se tamma on vaikuttanut vuosikymmenten ajan myös noiden meidän omien menestyshevostemme sukutauluissa. Täytyy mainita myös Vipo, joka oli Ponnettaren tytär. Omien valmennettavien ulkopuolelta mieleen nousee ainakin Viulan-Vilaus ja Hovi-Meeri. Niiden kanssa tuli hyviä onnistumisia isoissa ikäluokkalähdöissä.”

Lämminverisistä maininnan saa luonnollisesti Einarsin.

”Pääsin ajamaan sillä kuudessa tai seitsemässä eri maassa, joten hevosen merkitys oli minulle tosi iso. Sen kanssa voitin muun muassa Kriteriumin ja Suur-Hollolan, sekä paljon muita suuria lähtöjä.”

Tapio Perttunen silloin ennen.
Tapio Perttunen silloin ennen.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto

1980-luvun alkupuolella Lahden seudulle asettuneen Tapsan aktiivisuutta voi vain ihailla, sillä oman ravitalliarjen lisäksi mies toimii myös lainaohjastajan roolissa. Siinäpä temppu, joka jää monelta seitsenkymppiseltä tekemättä.

Mistä tämä kaikki into oikein pursuaa?

”Sanotaanko näin, että peruskunto on edelleen aika hyvä. Viimeiseen kymmeneen vuoteen ei ole ollut oikein mitään erikoista takapakkia, ja olen pystynyt urheilemaan viikoittain säännöllisesti. Sulkapallo on pysynyt mukana vuosikymmenet, ja vaikka vauhti on vähän hidastunut, niin refleksit ja jaksaminen ovat ihan hyvällä tasolla. Varmasti nämä lajit tukevat myös tietyllä tavalla toisiaan.”

Tapio Perttunen ja Suven Sametti Härmässä 21.6.2024.
Tapio Perttunen ja Suven Sametti Härmässä 21.6.2024.Kuva: Anu Leppänen

Vaikka vanhoja on mukava muistella, niin käännetään katseita myös tulevaan. Perttusen valmennuslistalla on tällä hetkellä yli 50 kauranpurijaa, eikä tahti tunnu laantuvan lainkaan: pikemminkin päinvastoin. Eläköityminen ei ole käynyt vakavasti mielessäkään.

”Vakavasti sanottuna se ei ole tullut vielä mieleen. Ainoastaan sellainen on käynyt mielessä, että hommaa pitäisi vähän helpottaa ja järkevöittää nimenomaan kilpailemisen näkökulmasta. Pitäisi pyrkiä keskittymään tiettyihin lähtöihin, ettei kulkisi ihan joka paikassa. Ei tässä kuitenkaan olla enää teinipoikia, joten maalaisjärkeä tarvitaan. Valmennettavia on tullut vähän lisää, ja tallissa on oikeasti mielenkiintoisia hevosia. Kyllä minä sellaisesta innostun edelleen”, Perttunen hehkuttaa.

Uutta virtaa antoi myös Rata auki -televisiosarjassa esiintyminen. Tekeminen oli sen verran luonnollista, että mikäli Orimattilassa aika käy pitkäksi, niin tyhjiötä voisi täyttää vähintäänkin harrastajateatterin leivissä.

”Se oli aivan mukavaa, vaikka keskittyminen ei aina täysin riittänyt. Asiaa ei ole koskaan tutkittu, mutta kyllähän minulla on 110-prosenttisesti ADHD, mitä olen siitä lukenut. Kuvaushommat menivät ehkä vähän vasemmalla kädellä, mutta hauskaa oli. Olen saanut paljon positiivista palautetta ympäri Suomen.”

Tykkään miettiä, miten hevosia saisi aina vain paremmiksi, ja otan uutta tietoa avosylin vastaan.
Tapio Perttunen
Tapio Perttunen 29.6.2025
Tapio Perttunen 29.6.2025Kuva: Anu Leppänen

Jo lapsuusvuosina esiin noussut terve uteliaisuus kantaa edelleen.

”Tykkään miettiä, miten hevosia saisi aina vain paremmiksi, ja otan uutta tietoa avosylin vastaan. Olin tehnyt tätä hommaa jo pitkään ja pärjännytkin aivan mukavasti ennen kuin teimme Team Jokimaan kanssa retken Åke Svanstedtin tallille. Hän vaikutti silloin vielä Axevallassa. Tuo reissu avasi silmäni toden teolla. Tuli tunne, että eihän tässä tiedä mistään mitään. Suhtaudun siksi kaikkeen uuteen avoimen uteliaasti.”

Merkkipäiväänsä hän viettää töiden merkeissä.

”Kuusikymppisiäkään ei juhlittu sen kummemmin, mutta Jokimaan porukka halusi viime lauantaina muistaa ravien jälkeen, joten siinä oli juhlaa ihan tarpeeksi. Ei kai tässä muuta, painetaan täysillä eteenpäin”, Tapsa heittää tuttu pilke silmäkulmassa.

Katso alta kuvakavalkadi Tapio Perttusen uran varrelta.

Tapio Perttunen jakoi tietämystään ravihevosen valmennuksesta 21.8.2026.
Tapio Perttunen jakoi tietämystään ravihevosen valmennuksesta 21.8.2026.Kuva: Roosa Lindholm
Tapio Perttunen seppelöitynä.
Tapio Perttunen seppelöitynä.Kuva: Anu Leppänen
Tapio Perttunen, Viulan Vilaus ja Juhani Mäkinen.
Tapio Perttunen, Viulan Vilaus ja Juhani Mäkinen.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Suven Sametti juhlittuna ravikuningattarena Forssan Kuninkuusraveissa 31.7.2022.
Suven Sametti juhlittuna ravikuningattarena Forssan Kuninkuusraveissa 31.7.2022.Kuva: Jarno Unkuri
Markku Nieminen ja Tapio Perttunen syntymäpäiväkuvassa Vermon T76-raveissa 19.11.2016. Jorma Kontio tuli viettämään vapaapäiväänsä Suomeen ja onnittelemaan kaksikkoa.
Markku Nieminen ja Tapio Perttunen syntymäpäiväkuvassa Vermon T76-raveissa 19.11.2016. Jorma Kontio tuli viettämään vapaapäiväänsä Suomeen ja onnittelemaan kaksikkoa.Kuva: Roosa Lindholm
Tapio Perttunen toukokuussa 2013.
Tapio Perttunen toukokuussa 2013.Kuva: Totofoto
Team Jokimaalta Jarmo Saarela, Teemu Okkolin, Tapio Perttunen ja Tommi Kylliäinen.
Team Jokimaalta Jarmo Saarela, Teemu Okkolin, Tapio Perttunen ja Tommi Kylliäinen.Kuva: Harri Lind
Saran Salama ja Tapio Perttunen kunniakierroksella elokuussa 2007.
Saran Salama ja Tapio Perttunen kunniakierroksella elokuussa 2007.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Tapio Perttunen esiintyi Milla Markkasen ja Hannu Torvisen kanssa tv-ohjelmassa Rata auki vuonna 2026.
Tapio Perttunen esiintyi Milla Markkasen ja Hannu Torvisen kanssa tv-ohjelmassa Rata auki vuonna 2026.Kuva: Jetro Staven
Tapio Perttunen vei Hevosurheilun kuvaajan ja tallinsa kolmevuotiaat lenkille 7.2.2025.
Tapio Perttunen vei Hevosurheilun kuvaajan ja tallinsa kolmevuotiaat lenkille 7.2.2025.Kuva: Anu Leppänen
Suven Sametti ja V.G. Voitto saivat kruununsa vuoden 2024 Kuninkuusraveissa.
Suven Sametti ja V.G. Voitto saivat kruununsa vuoden 2024 Kuninkuusraveissa.Kuva: Anu Leppänen
Tapio Perttunen ja Suven Sametti Härmässä 21.6.2024.
Tapio Perttunen ja Suven Sametti Härmässä 21.6.2024.Kuva: Anu Leppänen
Tapio Perttusen iloa Killerin Kuninkuusraveissa 28.7.2024.
Tapio Perttusen iloa Killerin Kuninkuusraveissa 28.7.2024.Kuva: Anu Leppänen
Tapio Perttunen ja poika, Hevosurheilun joulukuun 2023 Kuukauden henkilö Antti Perttunen.
Tapio Perttunen ja poika, Hevosurheilun joulukuun 2023 Kuukauden henkilö Antti Perttunen.Kuva: Iita-Maria Ahtiainen
Tapsassa virtaa riittää.
Tapsassa virtaa riittää.Kuva: Iita-Maria Ahtiainen
Tapio Perttunen tyttärensä Saran pojan Elian kanssa 7.5.2023.
Tapio Perttunen tyttärensä Saran pojan Elian kanssa 7.5.2023. Kuva: Anu Leppänen
Tapio Perttunen ja Einarsin vastaanottivat suosionosoituksia Suur-Hollolan jälkeen vuonna 1984.
Tapio Perttunen ja Einarsin vastaanottivat suosionosoituksia Suur-Hollolan jälkeen vuonna 1984.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Tapio Perttunen viikset huurussa talvella 1988.
Tapio Perttunen viikset huurussa talvella 1988.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Tapio Perttusen 6000 voittoa täyttyivät ja sekös miestä hymyilytti.
Tapio Perttusen 6000 voittoa täyttyivät ja sekös miestä hymyilytti.Kuva: Anu Leppänen
Tapio Perttusen syli täyttyi kukista ja pokaaleista Solvallassa.
Tapio Perttusen syli täyttyi kukista ja pokaaleista Solvallassa.Kuva: Juhani Länsiluoto
Risto Lanki ja Tapio Perttunen Jokimaalla.
Risto Lanki ja Tapio Perttunen Jokimaalla.Kuva: Juhani Länsiluoto
Tapio Perttunen ohjastustehtävissä helmikuussa 2022.
Tapio Perttunen ohjastustehtävissä helmikuussa 2022. Kuva: Anu Leppänen
Tapio Perttunen ottaa varikolla vastaan onnitteluja.
Tapio Perttunen ottaa varikolla vastaan onnitteluja.Kuva: Jarno Unkuri
Kuningatartitteli varmistui. Tapio Perttusella oli syytä hymyyn.
Kuningatartitteli varmistui. Tapio Perttusella oli syytä hymyyn.Kuva: Jarno Unkuri
Tapio Perttunen 17.7.2021.
Tapio Perttunen 17.7.2021.Kuva: Anu Leppänen
Tapio Perttunen keskittyneenä ennen lähtöä.
Tapio Perttunen keskittyneenä ennen lähtöä.Kuva: Jarno Unkuri
Kurainen syli tarjolla. Tapio Perttunen tyytyväisenä Kaustisen Toto75-raveissa 10.7.2021.
Kurainen syli tarjolla. Tapio Perttunen tyytyväisenä Kaustisen Toto75-raveissa 10.7.2021.Kuva: Kirsi Kantokoski
Tapio Perttunen sai kultaisen ansiomerkin heinäkuussa 2021.
Tapio Perttunen sai kultaisen ansiomerkin heinäkuussa 2021.Kuva: Roosa Lindholm
Tapio Perttunen Mikkelin loppusuoralla vuonna 2017.
Tapio Perttunen Mikkelin loppusuoralla vuonna 2017.Kuva: Totofoto
Tapio Perttunen ja Einarsin vuoden 1987 Suur-Hollola-ajon karsinnan jälkeen.
Tapio Perttunen ja Einarsin vuoden 1987 Suur-Hollola-ajon karsinnan jälkeen.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Tapio Perttunen sai jalat nousemaan rampeille lonkkaleikkauksen jälkeen. Taas mennään! Tapsa kuvattuna helmikuussa vuonna 2017.
Tapio Perttunen sai jalat nousemaan rampeille lonkkaleikkauksen jälkeen. Taas mennään! Tapsa kuvattuna helmikuussa vuonna 2017.Kuva: Stiina Ikonen
Saran Salama täytti 20 vuotta. Sara, Tapio ja Suvi Perttunen juhlatuulella heinäkuussa 2016.
Saran Salama täytti 20 vuotta. Sara, Tapio ja Suvi Perttunen juhlatuulella heinäkuussa 2016.Kuva: Veera Visapää
Tapio Perttunen täytti 60 vuotta 5.11.2016. Seinäjoen raviradan puolesta onnittelemassa Heli Myllykoski ja Pertti Immonen. Oikealla raviselostaja Lauri Hyvönen.
Tapio Perttunen täytti 60 vuotta 5.11.2016. Seinäjoen raviradan puolesta onnittelemassa Heli Myllykoski ja Pertti Immonen. Oikealla raviselostaja Lauri Hyvönen.Kuva: Kirsi Kantokoski
Tapio Perttunen 2.4.2016 Forssassa.
Tapio Perttunen 2.4.2016 Forssassa.Kuva: Anu Leppänen
Tapio Perttunen ja Range Jagger Hevosurheilun kansikuvauksessa.
Tapio Perttunen ja Range Jagger Hevosurheilun kansikuvauksessa.Kuva: Olavi Ilmonen
Tapio Perttunen hiitillä kotonaan Orimattilassa 18.12.2013.
Tapio Perttunen hiitillä kotonaan Orimattilassa 18.12.2013.Kuva: Olavi Ilmonen
Einarsin vuonna 1984 Solvallassa 4-vuotiaiden eliitissä.
Einarsin vuonna 1984 Solvallassa 4-vuotiaiden eliitissä. Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Tapio Perttunen tv-haastattelussa vuonna 2013.
Tapio Perttunen tv-haastattelussa vuonna 2013. Kuva: Jarno Unkuri
Tauon paikka. Perttunen tallikahviolla Kymi GP-raveissa 15.6.2013.
Tauon paikka. Perttunen tallikahviolla Kymi GP-raveissa 15.6.2013. Kuva: Jarno Unkuri
Tapio Perttunen tuuletti vuoden 2013 St. Legerin loppusuoralla Yahuu Hossin rattailla kiriessä ohi suosikki Venicen.
Tapio Perttunen tuuletti vuoden 2013 St. Legerin loppusuoralla Yahuu Hossin rattailla kiriessä ohi suosikki Venicen.Kuva: Jarno Unkuri
Tapio Perttunen vuoden 2007 Ravigaalassa Timo Nurmoksen kanssa.
Tapio Perttunen vuoden 2007 Ravigaalassa Timo Nurmoksen kanssa.Kuva: Jarno Unkuri
Tapio Perttunen sai onnittelut presidentti Tarja Haloselta vuoden 2007 Kuninkuusraveissa.
Tapio Perttunen sai onnittelut presidentti Tarja Haloselta vuoden 2007 Kuninkuusraveissa.Kuva: Totofoto
Tapio Perttunen heinäkuussa 2006.
Tapio Perttunen heinäkuussa 2006.Kuva: Juhani Länsiluoto
Tapio Perttunen nostettiin ilmaan Saran Salaman kärryillä vuonna 2006.
Tapio Perttunen nostettiin ilmaan Saran Salaman kärryillä vuonna 2006.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Tapio ja Sara Perttunen Suur-Hollola-ajossa vuonna 2006 Saran Salaman kanssa.
Tapio ja Sara Perttunen Suur-Hollola-ajossa vuonna 2006 Saran Salaman kanssa.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Tapio Perttunen ja Saran Salama, Olympia-ajo 2005.
Tapio Perttunen ja Saran Salama, Olympia-ajo 2005.Kuva: Juhani Länsiluoto
Tuttu näky seremoniapaikalla. Tapio Perttunen ja Saran Salama. Vuosi 2005.
Tuttu näky seremoniapaikalla. Tapio Perttunen ja Saran Salama. Vuosi 2005.Kuva: Juhani Länsiluoto
Tapio Perttunen voittajana Linnunlahdella.
Tapio Perttunen voittajana Linnunlahdella.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Tapio Perttunen ja Saran Salama vauhdissa heinäkuussa 2006.
Tapio Perttunen ja Saran Salama vauhdissa heinäkuussa 2006.Kuva: Juhani Länsiluoto
Tapio Perttunen kukitettuna 2.8.2026.
Tapio Perttunen kukitettuna 2.8.2026.Kuva: Maisa Hyttinen
Tapio Perttunen
Saran Salama
Einarsin
hipo
merkkipäivä
Suven Sametti
Ponnetar
Vipo
Viulan-Vilaus
Hovi-Meeri