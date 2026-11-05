Tapio Perttunen 70 vuotta – Tapsan tahti ei hyydy, katso kuvakavalkadi uran varrelta

Vaikka vanhoja on mukava muistella, niin käännetään katseita myös tulevaan. Perttusen valmennuslistalla on tällä hetkellä yli 50 kauranpurijaa, eikä tahti tunnu laantuvan lainkaan: pikemminkin päinvastoin. Eläköityminen ei ole käynyt vakavasti mielessäkään.

”Vakavasti sanottuna se ei ole tullut vielä mieleen. Ainoastaan sellainen on käynyt mielessä, että hommaa pitäisi vähän helpottaa ja järkevöittää nimenomaan kilpailemisen näkökulmasta. Pitäisi pyrkiä keskittymään tiettyihin lähtöihin, ettei kulkisi ihan joka paikassa. Ei tässä kuitenkaan olla enää teinipoikia, joten maalaisjärkeä tarvitaan. Valmennettavia on tullut vähän lisää, ja tallissa on oikeasti mielenkiintoisia hevosia. Kyllä minä sellaisesta innostun edelleen”, Perttunen hehkuttaa.

Uutta virtaa antoi myös Rata auki -televisiosarjassa esiintyminen. Tekeminen oli sen verran luonnollista, että mikäli Orimattilassa aika käy pitkäksi, niin tyhjiötä voisi täyttää vähintäänkin harrastajateatterin leivissä.

”Se oli aivan mukavaa, vaikka keskittyminen ei aina täysin riittänyt. Asiaa ei ole koskaan tutkittu, mutta kyllähän minulla on 110-prosenttisesti ADHD, mitä olen siitä lukenut. Kuvaushommat menivät ehkä vähän vasemmalla kädellä, mutta hauskaa oli. Olen saanut paljon positiivista palautetta ympäri Suomen.”