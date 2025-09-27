Teemu Jurvanen 50 vuotta – elämä rakentui hevosten kautta

Teemu Jurvanen on esimerkki siitä, miten kiinnostus hevosiin on määritellyt elämän suunnan.

"Hevoset ovat antaneet paljon. Vaimo Lotta Majoniemi löytyi sitä kautta, perhe ja asuinpaikka. Enkä mie tiiä, miten muuten olisin semmoista määrää tuttuja pystynyt saamaan ympäri maailman, jos ei olisi ollut hevosia", Jurvanen ynnää.

Lukioaikana Lappeen raveissa kaveriporukassa totopelien houkutuksen kokenut Jurvanen innostui raveista niin, että kävi Ruokolahdella Riitta Torpon tallilla ja ajoi ravikortin. Jurvanen kävi hevosenhoitajakouluja ja oli jonkin aikaa Kempin siittolassa Kalkkisissa.

"Sen jälkeen olin pari-kolme vuotta Amerikassa", Jurvanen kertoo. "Olin Continental Farmsilla hevosenhoitajana, Lindy Farmsilla vähän aikaa ja Joi de Vie -Farmsilla apuvalmentajana."

Jimmy Takterin – ja nykyisin tytär Nancy Takterin – hevosia kengittänyt Conny Svensson ylipuhui Jurvasen kengittäjäksi.

"Hänen kanssaan kiersin kengittämässä siellä. Sielläkin olisi ollut asiakkaita, mutta päätettiin Lotan kanssa muuttaa Suomeen."

Perhe on asettunut Elimäelle, jossa itse rakennetussa tallissa on 12 karsinaa ja 9 asukkia. Kolmesta ravurivalmennettavasta tunnetuin on viime vuoden Kriterium-nelonen Kaukomieli.

"Siltä halkesi nuljuluu, ja se leikattiin heinäkuussa. Yllättävän hyvin se on ottanut homman, vaikka suoraan täydestä kisakunnosta joutui lopettamaan valmennuksen. Muutaman viikon päästä olisi jälkitarkastus, saako ruveta ajamaan hölkkää."

Aamupäivät Teemu Jurvanen touhuaa kotitallilla, iltapäivät kiertää kengittämässä ja iltaisin hän puuhaa poneista kiinnostuneen Venla-tyttären harrastusten parissa.

"Tytär ajoi poniajokortin, ja hän on ajoluvan haltija jo neljännessä polvessa."