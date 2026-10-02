Teemu Kananen 50 vuotta – Saksa ja Suonenjoki tutuksi

”Saksasta kotiin palattuani opetin varsoja ja tein pitkään perustyötä tavallisten hevosten kanssa. Nyt en ole reiluun kuukauteen hevosia ajanut lainkaan. Kengitän vakioasiakkaiden hevosia, ja teen osa-aikaisesti W-talleille korjaus- ja kunnossapitoa. Jos kysyntää olisi, niin yhtä tai kahta hevosta voisin valmentaa”, Kananen päättää.