Teemu Kananen 50 vuotta – Saksa ja Suonenjoki tutuksi
Suonenjokelainen lähti tammikuussa vuonna 1998 hevosten perässä seitsemän vuoden työturneelle Saksaan, jossa Rudolf Haller ja Gerhard Biendl olivat hänen työnantajiaan.
”Olin siellä kakkosmiehenä, ja pääsin ajamaan kilpaakin”, Kananen muistelee. ”Saksasta käytiin hienoja ravireissuja Itävallassa ja Italiassa. Saksassa elettiin raviurheilussa 1990-luvulla kultaisen vuosikymmenen aikaa, mutta sitten vuosina 2002 ja 2003 raviurheilu romahti muutamassa vuodessa.”
Saksan ja Suomen raviurheilun tila mietityttää Kanasta.
”Saksassa ajetaan nykyään omavastuuraveja 600–700 ykkösillä, ja ranskalainen PMU järjestää raveja kerran viikkoon isommilla palkinnoilla. Samalla he myös määrittelevät ravien päivämäärän ja kellonajan. Suomessa on pelimarkkinan avautuessa vaara samalle suuntaukselle ja sille, että muutama huippuohjastaja toimii jonkun peliyhtiön mannekiinina. Se ei olisi lajin läpinäkyvyyden kannalta hyvä suuntaus.”
Kanasen oma valmennustoiminta hiljeni muutama vuosi sitten.
”Saksasta kotiin palattuani opetin varsoja ja tein pitkään perustyötä tavallisten hevosten kanssa. Nyt en ole reiluun kuukauteen hevosia ajanut lainkaan. Kengitän vakioasiakkaiden hevosia, ja teen osa-aikaisesti W-talleille korjaus- ja kunnossapitoa. Jos kysyntää olisi, niin yhtä tai kahta hevosta voisin valmentaa”, Kananen päättää.