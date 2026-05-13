Teijo Ahola 60 vuotta – valmennus jäi harrastukseksi

13.5. 60 vuotta täyttävä Teijo Ahola valmensi hevosia 15 vuotta Saksassa, vuoden Ranskassa ja lyhyen tovin Italiassakin ennen kuin palasi vuonna 2005 Suomeen. 2013 hän muutti Ruotsiin, missä piti jonkin aikaa omaa talliakin.

Vuonna 2018 Ahola siirtyi ajamaan hevoskuljetuksia Ari Pakarisen Åby Horselinelle. Veri veti kuitenkin pian takaisin hevosten valmentamisen pariin, ja syksyllä 2020 tie vei Gerhard Mayrin kakkosmieheksi Itävaltaan. Reilu vuosi myöhemmin Teijo palasi taas Suomeen ja valmensi ensin Nina Pettersson-Perklénille ja sitten omiin nimiinsä. Syksyllä 2023 oli vuorossa taas Itävalta ja ensin pesti Walter Bauerin Team Neuhofin nuorten hevosten vastuumiehenä Magna Racinon valmennuskeskuksessa, sitten taas Gerhard Mayrilla.

”Joka paikassa olen viihtynyt. Välillä on ollut parempia ja välillä huonompia aikoja, mutta huonompia ei muistele ja työtä tekemällä on aina pärjännyt”, Teijo Ahola summaa.

Ja taas miehelle kuuluu uutta.

”Lopetin pari viikkoa sitten Mayrilla ja aloitin työt nykyisen elämänkumppanini Cornelia Schillingin kirjanpitofirman juoksevien asioiden hoitajana. Katsotaan, viihtyykö työssä vai tuleeko aika pitkäksi”, Teijo pohtii.

Schillingillä on Magna Racinossa viisi kouluratsua ja Aholalla enää yksi hevonen, Suomessakin kilpailleen Mariah’s Baby K.V:n 4-vuotias puolisisko Mindful Light K.V.

”Se on hyvä hevonen: kaksi voittoa ja nyt kaksi kakkossijaa alla ja ilmoitettu Ruotsin Derbyyn”, Teijo kehaisee.

Syy Aholan ammatinvaihtoon oli tietynlainen leipääntyminen Itävallan raviurheiluun.

”Vaikea sitä on ammattimaisesti harjoittaa. Raveja on kerran viikossa ja kesäisin lisäksi pienillä C-baanoilla. Palkinnot on 600–700 euroa ja PMU-lähdöissä 1200–1500.”

Talvella ajetaan lisäksi rekiraveja, jotka ovat suuria yleisötapahtumia.

”Pääsin ajamaan sellaisissakin, kun Gerhard ilmoitti minulle Kitzbüheliin kahteen lähtöön hevosen. Ensin tuli kolmossija ja sitten laukka. Kokemus oli mielenkiintoinen, vaikka lämmintä oli 10 astetta ja rata meni aika sohjoksi.”

Teijo Ahola uskoo, että reissut on nyt reissattu ja Itävalta jää loppuelämän kotimaaksi.

”Talvi on täällä lyhyempi ja elämäntyyli rennompi. Tykkään asua täällä.”