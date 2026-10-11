Tero Alamäki 60 vuotta – ravit ja perhe elämän rikkautena
Nuorempana monipuolisesti urheilua harrastaneesta Kokemäen Kova-Väen pojasta tuli myös raviurheilun moniottelija.
”Kaikki sai alkunsa Kokemäen kesäravien totovoitosta yli 50 vuotta sitten, ja samalla tiellä ollaan edelleen, mutta ei pelaajan roolissa”, Tero Alamäki naurahtaa.
Vuosikymmenten aikana häntä on nähty ja kuultu selostajana, kuuluttajana, haastattelijana, vihjeiden laatijana, korttikurssikouluttajana, ravien valvojana sekä tuomarina, missä tehtävässä hän toimii edelleenkin.
”Hevosiakin on tullut omistettua ja jopa valmennettua, eli jotenkin ne ohjat ovat käsissä pysyneet, mutta metriäkään en ole ajanut kilpaa radoilla.”
Alamäki on erittäin kiitollinen raviurheilun ja raviurheilevien ihmisten parissa vietetyistä hetkistä.
”Paljon olisi jäänyt kokematta ja näkemättä ilman raviurheilua. Jouluinen ajelu pienessä lumisateessa hevosen kanssa tilsojen römpätellessä kärryihin, ja hevosen paijaaminen. Siinä lienee parasta, mitä haalarit päällä pystyy kokemaan”, Alamäki heittää.
Perheen parissa vietetty aika on arvokasta.
”Esikoistytär on jo omillaan, mutta nuoremmat tyttäret harrastuksineen pitävät iskän mielen virkeänä. Raveja harrastetaan menneisiin vuosikymmeniin verrattuna pienimuotoisesti, mutta määrätietoisesti jatkossakin.”
Mies päättää juttutuokion tärkeisiin sanoihin.
”Arvostakaamme raviurheilussakin erilaisia mielipiteitä ja kohdatkaamme toinen ihminen aina tasavertaisena ja kunnioittavasti.”