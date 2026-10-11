Tero Alamäki 60 vuotta – ravit ja perhe elämän rikkautena

”Paljon olisi jäänyt kokematta ja näkemättä ilman raviurheilua. Jouluinen ajelu pienessä lumisateessa hevosen kanssa tilsojen römpätellessä kärryihin, ja hevosen paijaaminen. Siinä lienee parasta, mitä haalarit päällä pystyy kokemaan”, Alamäki heittää.