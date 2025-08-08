Pertti Hakkarainen 80 vuotta: Tiikeri vauhditti harrastusta
Pieksämäellä vaikuttava harrastajavalmentaja Pertti Hakkarainen täyttää perjantaina 8. elokuuta 80 vuotta. Hakkaraisen uran menestyshevosiin lukeutuvat muun muassa Tiikeri, Play To Win, Bite The Bullet ja Savon Kingi.
”Lapsena innostuin hevosista, kun jo 12-vuotiaana aloitin meidän pienellä kotitilalla tekemään kaikki maahommat. Talvella hevosella ajettiin puita savotassa. Sitten hevoshommat jäivät, kun läksin maailmalle. Raveissa kuitenkin tuli silloin käytyä aktiivisesti esimerkiksi Käpylässä”, Hakkarainen taustoittaa.
Raviharrastus leipätöikseen pitkään metalli- ja rakennusalalla toimineella Hakkaraisella alkoi 1980-luvun lopulla hänen ostettuaan ensimmäisen varsansa. Hetkeä myöhemmin taloon tuli Tiikeri, joka sittemmin juoksi urallaan 19 voittoa ja 41 muuta totosijaa. Tiikerin ennätys oli 23,2aly.
”Kauppaehtona oli, että koelähdön pitää mennä läpi heti. Se oli tosi hyvä hevonen ja ennen kaikkea terve. 169 starttia, eikä hevosta kertaakaan piikitetty”, Hakkarainen kehuu.
Nykyisin Hakkaraisen tallissa on kaksi hevosta, Panthera ja Savon Kingi. Edellisen kerran hänen valmennettaviaan on nähty radoilla viime vuoden marraskuussa.
”Hevosilla on riittänyt vaivoja, mutta katsotaan jos syksyllä pääsisimme starttiin. Yksivuotias kasvattimme Voitto-Gustaf (Costello – Rauha-Estelle) asustaa Rovaniemellä osaomistajansa luona”, Hakkarainen kertoo.
Merkkipäiväänsä Hakkarainen viettää perheensä ja lähimpien ystäviensä voimin.