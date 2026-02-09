Tiina Rissanen 50 vuotta – Roberto Classicolle pian uutta treenikaveria etsimään

Joulukuussa 2024 Tiina ja Mika Rissasen suojatit saavuttivat Vermossa kaksoisvoiton, kun Ronaldo Classico hallitsi keulasta ja Roberto Classico kiri toiseksi. Tähtihetki jäi arjen kiireessä juhlistamatta.

"Siinä kohtaa hevoset sattuivat olemaan terveinä ja menivät hyvin, mutta se jäi vähän yhdeksi juoksuksi muiden joukossa. Jälkikäteen sitä on ajatellut, että olisi pitänyt juhlia. Hevosten kanssa menee ylämäestä alamäkeen, tilanteet vaihtuvat nopeasti ennen kuin sen huomaa kantapään kautta", Rissanen sanoo.

Vauhdikas Ronaldo Classico on sairastellut. Kurkkuvian lisäksi siltä löytyi äänihuuliongelma, minkä takia Rissaset ovat tehneet päätöksen kilpauran lopettamisesta.

Roberto Classicoa vaivasi puolestaan poskiontelontulehdus. Kun räkä saatiin pois, ruuna kolautti tarhassa jalkaansa, mutta pääsi juuri perjantaina avaamaan kauden Turussa.

"Nyt kun ei ole enää kuin yksi kilpahevonen, pitää varmaan katsoa sille kaveria", Rissanen pohtii.

Hän tekee Espoon Lakistossa sijaitsevassa kehitysvammapsykiatrisessa yksikössä pääasiassa iltavuoroa.

"Tosi paljon hevoset määrittävät arkea ja sitovat. Vaikka olen ratsastellut harrastukseksi, ravit on ainoa laji, mikä kilpaurheilun puolella kiinnostaa."

Vihdin Selkissä asuvan parin kotirata on Vermo, Tiina Rissaselle tuttu paikka jo pikkutytöstä asti.

"Olen ollut jo ihan pienenä Vermon lapsiparkissa, kun isä pelasi raveja. Muistan, että siellä pyöri aina Vaaleanpunainen pantteri. Kun ravit olivat ohi, sai mehua ja keksejä."

Hevosiin Tiina sai kosketusta Vantaan Sotungissa, jossa Nils ja Göran Frank pitivät ravureita. Myös nykyisen appiukon Raimo Rissasen hevoset asuivat siellä.

"Hänelle tai hevosiamme kengittävälle Aimo Viitaselle tulee soitettua, jos jotain oppeja tarvitsee. Olen havainnut, että vanhoilta hevosmiehiltä saa parhaat näkemykset. Vanhat hevosukot ovat tosin myös semmoisia, että eivät paljon neuvo ellei itse kysy."