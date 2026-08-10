Timo Lämsä 50 vuotta – talikonvarresta tietokoneen ääreen

Harva tietää tai muistaa, että TotoTV:n ravilähetyksiä tuottavalla Timo Lämsällä on ehta hevosmiestausta. Timon sedällä oli hevosia, ja hevoskärpänen puraisi jo alle kouluikäisenä. Kun ikää karttui, Timo alkoi valmentaa ja ajaa kilpaa. Ensimmäiset starttinsa hän ajoi 16-vuotiaana. Oppia Timo haki lukion lomassa Amerikasta asti Per K Erikssonin menestystallista.