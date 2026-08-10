Timo Lämsä 50 vuotta – talikonvarresta tietokoneen ääreen
Harva tietää tai muistaa, että TotoTV:n ravilähetyksiä tuottavalla Timo Lämsällä on ehta hevosmiestausta. Timon sedällä oli hevosia, ja hevoskärpänen puraisi jo alle kouluikäisenä. Kun ikää karttui, Timo alkoi valmentaa ja ajaa kilpaa. Ensimmäiset starttinsa hän ajoi 16-vuotiaana. Oppia Timo haki lukion lomassa Amerikasta asti Per K Erikssonin menestystallista.
”Silloin tuntui, että laji oli helppo, mutta totuus paljastui, kun palasin Suomeen. Erikssonin hevoset oli vaan niin huippuja ja valmennus hyvää”, hän ymmärsi.
Lukion jälkeen Lämsä työskenteli ensin Hannu Mörällä Kangasniemellä ja kokeili sitten siipiään valmentajana Killerillä. Sen jälkeen hän lähti opiskelemaan tietojenkäsittelyoppia Espoon Laurea-ammattikorkeakouluun.
”Myös Fintoto oli Leppävaarassa, ja pääsin koulun ohessa operaattoriksi. Taas hevoshommiin, mutta talikonvarresta tietokoneen ääreen”, Timo naurahtaa.
Hän sai nähdä aitiopaikalta ison murroksen, kun TotoTV vietiin nettiin, raveista tuli tv-tuote ja lopulta peliyhtiöt yhdistyivät. Timon oma urakehitys kulki Fintoton IT-suunnittelijan työn kautta Veikkauksen tv-tuottajaksi.
”Hevoset on olleet aina jollain tavalla elämässäni mukana ja jaksavat innostaa edelleen. Omaa hevosta ei tällä hetkellä ole, mutta tiedä häntä, vaikka joku päivä vielä olisi.”
Timo Lämsä täyttää 10.8. 50 vuotta. Merkkipäiväänsä hän viettää kalareissulla Lapissa.