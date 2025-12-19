Toni Granath 50 vuotta – Raanujärveltä kiertämään maailmaa

Perjantaina 19. joulukuuta 50 vuotta täyttävä Toni Granath on huumorimies, joka ei istu tuppisuuna ohjastajien pukukopissa. Jos häneltä kysyy parannusehdotuksia suomalaisen hevosurheilun tilaan, paikalla pitäisi olla päättäjiä kuuntelemassa.

”Ravin ja ratsastuksen etujärjestöt ovat olleet valmistelemassa tuoreimpia hevosasetuksia. Niitä lukiessa tulee väistämättä tunne, että näköjään tässä yritetään tappaa hevosurheilu Suomesta. Joku ei ole selkeästi pitänyt puoliaan. Hevosista pidetään paljon parempaa huolta kuin maamme vanhuksista”, Granath tiivistää.

Ylitornion puolelta Raanujärveltä lähtöisin oleva lappilainen on lähtenyt parikymppisenä maailmalle, ja kiertänyt Italian sekä Etelä-Suomen kautta Ouluun. Tällä hetkellä hän pyörittää igluravintola Lumimaata Rovaniemellä. Raviurheilua kohtaan on edelleen paloa.

”Hevoset ovat koko perheen juttu. Yllättävän paljon itselle on tullut startteja tänäkin vuonna, vaikka talvisaikaan on kiirettä. Tuolloin tulee herkästi neljän–viiden kuukauden tauko.”

Onnistumiset maistuvat makealta. Granath istuu harvoin suosikin kyytiin. Muutaman viime vuoden aikana hän on ohjastanut peräti yhdeksän vähintään 10-kertoimista yllätysvoittoa.

”Santulla (Raitala) kertoimet olisivat varmasti olleet paljon pienempiä, tuossa on huomioitu kuskikerroin”, Granath nauraa.

”Toivoisin, että yhä useammalle annettaisiin tulevaisuudessa mahdollisuus. Suomessa on paljon nuoria lahjakkaita hevosihmisiä.”