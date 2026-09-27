Tuomo Kantela 50 vuotta – Ranskan raviurheilu vei mennessään

Talli Kantelan Emcora Nibs oli kova tamma 1970-luvulla – se juoksi 1975–1980 63 voittoa – ja teki 13 varsaakin. Tuomo Kantelalle hevoset tulivat verenperintönä vanhempiensa Juhanin ja Liisan myötä. Hän muistaa olleensa 10-vuotias ajaessaan ensi kerran omaa hevosta.

”Ensimmäisen kerran kengitin hevosen 14-vuotiaana. Olin jotain 14–15, kun oma treenattava, joskaan ei virallisesti, Count’s Frances voitti Teivaisen Antin ajamana”, Kantela muistaa.

”Täällä Ranskassa työskentelevän Kirsi Mannisen Mikko-isän veli Matti Manninen opetti minulle kengittämistä enemmän, kun olin 18–19-vuotias.”

Suomessakin tuli menestystä. Kesällä tuli kuluneeksi 18 vuotta hänen ajamastaan Tammahambon voitosta kasvattamallaan ja valmentamallaan Mon Bonne Cherillä.

”Timo Nurmos olisi ostanut sen Tammahambo-päivänä, mutta laitoin liian kovan hintalapun”, Kantela mainitsee. ”Se oli kova ikäluokka. Mon Bonne Cheri juoksi 3-vuotiaana SE:n, mutta ei saanut siitä kauaa nauttia, kun Nurmos laittoi Target Hossilla paremmaksi.”

Tammoilla tuli Kantelalle muutenkin menestystä, sillä hän siivitti Dreamy Ladyn Tammakriteriumin kakkoseksi 2011 Classical Duon jälkeen.

"Se oli hyvä tamma, lahjakas ja vähän omaluontoinen. Oli se silti Derbyn finaalissa, meriitti sekin.”

Nykyiseen toimintaympäristöönsä Ranskan raviurheiluun Tuomo Kantela oli ehtinyt tutustua jo vuosina 2000–2002 Anders Lindqvistillä Grosboisissa. Sen jälkeen hän työskenteli muun muassa Heikki Korvella Triolla Italiassa ja Ruotsissa lyhyet jaksot Timo Nurmoksella sekä Kari Lähdekorvella.

”Ruotsi ei ole mun paikka. Ranskassa on monipuolista. Nurmiradoillakin voi olla laukkalähtöjä ja ravilähtöjä mix-raveissa, jotka sopivat mulle paremmin, kun niihin ei tule niin paljon ammattimiehiä ajamaan.”

Kantela on ajanut Le Trotin mukaan Ranskassa yhteensä 43 voittoa.

”Olen ajanut nyt kaksi vuotta ammattiohjastajalisenssillä”, hän sanoo.

Tämän vuoden molemmat voitot keväällä tuonut tamma Melody de Benoise oli vielä hiljattain Kantelan valmennuksessa, mutta omistajan edesmentyä Kantelalla ei ole tällä hetkellä hevosia treenissä.

Polkupyöräilyä harrastava Tuomo Kantela asuu noin 10 kilometrin päässä historiallisesta linnastaan tiedetystä Argentanista, jossa sijaitsee myös ravirata. Pääasiallinen tulo syntyy kengityksestä kahdella isolla tallilla.

"Lyön kenkään varmaan satakunta hevosta kuukaudessa, mutta määrä tietysti vaihtelee. Siinä on paljon sellaisia hevosia, jotka juoksevat ilman kenkiä. Jos samat kengät lyö takaisin, se ei ole iso homma.”

Nykyään Kantela kengittää kokopäiväisesti kahtena päivänä viikossa. Hän kokee hevosmäärän ja kasvatustoiminnan Ranskassakin jonkin verran vähentyneen, vaikka UET:n viime vuotta koskevat tilastot ovat kertoneet siellä kilpailleiden hevosten määrän noususta vuosikymmenen alkuun verrattuna.

”Täälläkin keskusjärjestö haluaisi vähentää pienempiä ratoja, mutta toisaalta kesän pikkuraveissa käy väkeä. Jos taas vaikka Argentanissa ajetaan kilpaa talvella, ei väkeä niin ole. Sitten kun on isompi päivä ja paremmat hevoset, sellainen vetää ihmisiä.”

Tuomo Kantelan 50-vuotispäivä osuu sunnuntaille.

”En ole vielä mitään valmistellut. Isompia juhlia ei ole tarkoitus pitää, mutta jossakin ravintolassa voisi käydä syömässä.”