Eläkepäivät eivät ole liiemmin elämää muuttaneet. Edelleen päivät täyttyvät raviurheilusta. Viime aikoina häntä on nähty ja kuultu säännöllisesti myös Tototv:n lähetyksissä asiantuntijana. Pekonen on lisäksi edelleen Hippoksen kilpailu- sekä sääntö- ja lisenssivaliokuntien jäsen. Ravitkin tulee seurattua päivittäin, ja vaikkei niitä ehtisi suorana seuraamaan, täytyy hänen aina nähdä koko lähetys, ei pelkkiä lähtöjä. Samalla Excel-taulukko täyttyy muistiinpanoista.

”Yritän myös kävellä joka päivä pientä ja tasaista lenkkiä. Keilaamassa tulee käytyä keskimäärin kerran kahdessa viikossa. Päivittäin heitän myös emännän 30 kilometrin päähän työpaikalle, ja iltapäivällä haen hänet. Siihen menee päivittäin kaksi tuntia. Loppu on niin sanottua luppoaikaa", Pekonen naurahtaa.

Pekosella riittää kokemusta ja näkemystä raviurheilusta. Tällä hetkellä laji on eräänlaisessa käännekohdassa, kun ravien rahoitusmalli muuttuu pelimarkkinan siirtyessä lisenssijärjestelmään ensi kesänä. Tämän tietää totta kai myös Pekonen.

”Olen erittäin odottavaisin mielin. Uskon tulevaisuuteen, mutta toisaalta olen vähän pelonsekaisin tuntein. Jos valtiovallan rahoitus laskee vielä radikaalisti siitä 28 miljoonasta, mikä on ensi vuodelle luvattu, sen jälkeen uuden peliyhtiön (Hippos ATG) on tuotettava rahaa miljoonatolkulla joka vuosi. Ei puhuta parista tai kolmesta miljoonasta mitä sen pitää tuottaa, että laji säilyy elinvoimaisena”, Pekonen pohtii.

Palkintotaso ja Toto-pelit ovat Pekosen mukaan avainasioita lajin tulevaisuuden kannalta.

”Jos ei palkinnot ole edes lähellä ensi vuoden tasoa, ei tämä ala voi mitenkään lähteä ainakaan nousuun. Ainakin minulle on hämärän peitossa, kuinka paljon rahaa pystyy peliyhtiön kautta tulemaan alkuvuosina. Rahaa tulee muistakin peleistä kuin Totosta, mutta kilpailu on hurjaa etenkin muiden pelien osalta.”

Syntymäpäiviään Tuusulan Jokelassa jo vuosikymmenen asunut Pekonen juhlistaa viikonloppuna matalalla profiililla perhepiirin kesken.