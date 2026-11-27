Tuomo Pekonen 70 vuotta: Melkein puoli vuosisataa kokopäiväistä raviurheilua
Tuomo Pekonen jäi eläkkeelle Suomen Hippoksen kilpailupäällikön pestistä kolme vuotta sitten. Jo sitä ennen hän oli ehtinyt tekemään pitkän päivätyön suomalaisessa raviurheilussa.
Kaikki alkoi jo lapsuudesta, sillä hänen isänsä Pellervo Pekonen oli Suomen ensimmäisiä ammattivalmentajia. Myös Tuomo Pekonen oli aktiivisesti mukana jo nuorena poikana. Pellervo Pekosesta puhuttaessa aina esiin nousee huimat 154 voittoa urallaan juossut Gletser. Se ravasi vuonna 1969 peräti 30 ykkössijaa.
”En sano, että valmensin Gletseriä vaan ajelin sillä päivittäin aina, kun kouluhommilta ehdin. Siihen aikaan se ei ollut hiittaamista vaan lenkin ajoa maaseudulla. Gletser oli siihen aikaan Lahden seudulla julkkishevonen. Oman alueen päälehti kirjoitti silloin paljon raveista. Koska Gletser voitti niin monta kertaa, se oli usein Etelä-Suomen Sanomien etusivulla voitettuaan jonkun ison lähdön. Gletseristä minulle jäi oikein hyvät muistot”, Pekonen kertoo.
Hän aloitti Lahden vanhalla raviradalla eli ”montulla” jo 60-luvulla toimien monessa eri roolissa. Sen jälkeen hän on toiminut muun muassa vihjaajana, Ravivalmentajat ry:n toiminnanjohtajana sekä monessa eri roolissa niin radoilla kuin keskusjärjestössä. Etenkin kilpailupuolen asiat ovat kiinnostaneet Pekosta aina.
”Kaikki on ollut mielenkiintoista, mutta 95 vuoden alusta olin kaksi ja puoli vuotta Hippoksessa kokopäiväisenä handikaapparina. Niemisen Matti oli kaverinani siinä. Otimme keskiviikko- ja lauantairavien sekä muutaman radan ilmoittautumiset puhelimitse vastaan. Olen aina ollut sellainen, että en tykkää tynkälähdöistä, joten hevosia soiteltiin mukaan, jos johonkin sarjaan tarvittiin lisää. Siihen aikaan kaikki raha tuli radalle pelaamisesta”, Pekonen muistelee.
”Lahdessa aloitin ensin ravien aikana erinäisissä hommissa aina lähetistä sihteeriksi. Otimme vastaan hevosten kilpailukirjat ja annoimme numerot, kirjoitimme tulokset hevosten kilpailukirjoihin, otimme sisäänkirjoitusmaksun rahana ja myös palkinnot maksettiin rahana tulosten valmistuttua. Vuonna 1977 sain ensimmäisen kokopäiväisen pestin Lahden raviradan kilpailusihteerinä.”
Eläkepäivät eivät ole liiemmin elämää muuttaneet. Edelleen päivät täyttyvät raviurheilusta. Viime aikoina häntä on nähty ja kuultu säännöllisesti myös Tototv:n lähetyksissä asiantuntijana. Pekonen on lisäksi edelleen Hippoksen kilpailu- sekä sääntö- ja lisenssivaliokuntien jäsen. Ravitkin tulee seurattua päivittäin, ja vaikkei niitä ehtisi suorana seuraamaan, täytyy hänen aina nähdä koko lähetys, ei pelkkiä lähtöjä. Samalla Excel-taulukko täyttyy muistiinpanoista.
”Yritän myös kävellä joka päivä pientä ja tasaista lenkkiä. Keilaamassa tulee käytyä keskimäärin kerran kahdessa viikossa. Päivittäin heitän myös emännän 30 kilometrin päähän työpaikalle, ja iltapäivällä haen hänet. Siihen menee päivittäin kaksi tuntia. Loppu on niin sanottua luppoaikaa", Pekonen naurahtaa.
Pekosella riittää kokemusta ja näkemystä raviurheilusta. Tällä hetkellä laji on eräänlaisessa käännekohdassa, kun ravien rahoitusmalli muuttuu pelimarkkinan siirtyessä lisenssijärjestelmään ensi kesänä. Tämän tietää totta kai myös Pekonen.
”Olen erittäin odottavaisin mielin. Uskon tulevaisuuteen, mutta toisaalta olen vähän pelonsekaisin tuntein. Jos valtiovallan rahoitus laskee vielä radikaalisti siitä 28 miljoonasta, mikä on ensi vuodelle luvattu, sen jälkeen uuden peliyhtiön (Hippos ATG) on tuotettava rahaa miljoonatolkulla joka vuosi. Ei puhuta parista tai kolmesta miljoonasta mitä sen pitää tuottaa, että laji säilyy elinvoimaisena”, Pekonen pohtii.
Palkintotaso ja Toto-pelit ovat Pekosen mukaan avainasioita lajin tulevaisuuden kannalta.
”Jos ei palkinnot ole edes lähellä ensi vuoden tasoa, ei tämä ala voi mitenkään lähteä ainakaan nousuun. Ainakin minulle on hämärän peitossa, kuinka paljon rahaa pystyy peliyhtiön kautta tulemaan alkuvuosina. Rahaa tulee muistakin peleistä kuin Totosta, mutta kilpailu on hurjaa etenkin muiden pelien osalta.”
Syntymäpäiviään Tuusulan Jokelassa jo vuosikymmenen asunut Pekonen juhlistaa viikonloppuna matalalla profiililla perhepiirin kesken.